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Crónica Looks: las conductoras sorprendieron con la tendencia que transforma la sastrería

Verónica Franco, Rochi Grimaldi y Anabelia Cerezo apostaron por prendas amplias, colores sofisticados y detalles urbanos para renovar un clásico del guardarropa. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

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Con estilos diferentes, Verónica Franco, Rochi Grimaldi y Anabelia Cerezo demostraron que la sastrería puede alejarse de las estructuras tradicionales para convertirse en una propuesta versátil y actual. Las tres figuras de Crónica encontraron en las siluetas amplias una manera de potenciar sus looks y sumar elegancia sin resignar comodidad ni actitud.

Verónica Franco

La periodista deslumbra con una combinación súper chic que fusiona tonos pasteles y cálidos. Apuesta por un blazer rosa claro de solapas alargadas que estiliza su figura, combinado a la perfección con un conjunto en marrón chocolate de tiro alto y caída fluida. El toque distintivo lo aportan sus accesorios dorados y un collar de perlas que enmarcan su escote con soltura y frescura absoluta.

Rochi Grimaldi

Con una apuesta monocromática deslumbrante, la figura de la señal brilla luciendo una sastrería de corte holgado en tono azabache. Su saco de abotonadura cruzada y estructura relajada se equilibra maravillosamente con un top de escote en 'V' y gargantilla brillante. El pantalón de corte recto y holgado le aporta una presencia majestuosa, demostrando cómo el concepto oversize puede resultar hiper femenino e impactante.

Anabelia Cerezo

Por su parte, la comunicadora cautiva con una lectura audaz y sumamente funcional del traje dos piezas. Presenta un saco beige de calce holgado con mangas arremangadas que revelan un forro estampado super delicado. La gran clave estética radica en su pantalón de corte amplio decorado con franjas laterales de estilo sporty, dando como resultado una imagen fresca, juvenil y totalmente vanguardista para el directo.

Con estilos diferentes, Vero Franco, Rochi Grimaldi y Anabelia Cerezo demostraron que una misma inspiración puede adaptarse a distintas personalidades. A través de colores, accesorios y combinaciones cuidadosamente elegidas, las tres periodistas lograron propuestas modernas y sofisticadas, ideales para renovar los looks de todos los días.

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