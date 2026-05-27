Crónica Looks: Lourdes Zuazo, Lorena Toso y Denise Slucki apuestan por colores vibrantes y marcan tendencia

Los blazers de colores pisan fuerte esta temporada y las figuras de Crónica lo dejaron en claro con apuestas llenas de personalidad. En el mundo fashion, esta prenda se convirtió en un infaltable para elevar cualquier look, desde propuestas urbanas hasta estilismos más sofisticados. Tonos intensos, cortes clásicos y mucha actitud aparecen como las claves de una tendencia que también conquista la pantalla.

Lourdes Zuazo

Lourdes Zuazo apostó por un blazer violeta que automáticamente se llevó toda la atención. El tono aportó frescura, elegancia y un aire moderno que combinó perfecto con la musculosa negra básica. Además, los accesorios plateados terminaron de iluminar una propuesta simple, pero muy canchera.

Denise Slucki

Denise Slucki eligió un saco rojo vibrante que sumó energía y un toque descontracturado al conjunto. La remera estampada junto al jean oscuro creó un equilibrio ideal entre comodidad y estilo urbano. Los borcegos negros reforzaron esa estética relajada que sigue dominando las tendencias de otoño.

Lorena Toso

Lorena Toso sorprendió con un blazer naranja intenso acompañado por gafas al tono y detalles llamativos en los accesorios. La combinación generó un resultado audaz, sofisticado y con mucha identidad visual. El negro como base permitió que el color se convierta en el gran protagonista del outfit.

Una vez más, las conductoras de Crónica demostraron que los blazers de colores son mucho más que una prenda clásica. Este otoño-invierno, los tonos vibrantes aparecen como aliados perfectos para transformar looks básicos en estilismos fashionistas, versátiles y llenos de personalidad. Una tendencia que ya se instaló fuerte tanto en la televisión como en el street style.