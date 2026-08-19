Crónica Looks: tres trucos de styling de las conductoras que podés incorporar a tus outfits

En moda, muchas veces no hace falta sumar prendas nuevas al guardarropa para conseguir un resultado diferente. La manera de llevar una camisa, un blazer o incluso un pantalón puede cambiar por completo la apariencia de un outfit. Las conductoras de Crónica conocen bien estas claves y las ponen en práctica frente a las cámaras, con propuestas cómodas, actuales y fáciles de adaptar.

Esta vez, Melina Fleiderman, Anabelia Cerezo y Mariela Fernández mostraron tres recursos de styling que pueden convertirse en aliados a la hora de renovar los looks de todos los días.

Melina Fleiderman

Melina Fleiderman apostó por una combinación clásica y descontracturada: un pantalón gris de sastrería junto con una camisa de rayas finas. Sin embargo, el detalle que transformó el conjunto estuvo en la manera de llevar la prenda superior.

En lugar de usar la camisa cerrada, la conductora la llevó completamente abierta sobre una remera blanca básica, convirtiéndola en una suerte de tercera pieza. El recurso aporta movimiento al outfit y genera un efecto más relajado, sin perder la elegancia que caracteriza a la sastrería. Completó la propuesta con botines negros.

Anabelia Cerezo

Anabelia Cerezo eligió una camisa blanca estampada y un pantalón gris perla de tiro alto. La diferencia estuvo nuevamente en la forma de llevar la prenda.

La conductora incorporó uno de los recursos de styling más utilizados para darle un aire más relajado a las prendas de sastrería: el tucking parcial, que consiste en introducir solo una parte de la camisa dentro del pantalón y dejar el resto por fuera.

Además de marcar sutilmente la cintura, este gesto genera una silueta asimétrica y evita que el conjunto se vea demasiado estructurado. Para completar el look, sumó zapatos plateados en punta que aportaron un toque de brillo.

Mariela Fernández

Mariela Fernández también recurrió a un pequeño gesto para darle una nueva impronta a un clásico de la sastrería. La periodista combinó prendas blancas con un blazer azul pastel, una elección que aportó color y frescura al conjunto.

¿El truco? Llevar las mangas del blazer ligeramente remangadas, dejando los antebrazos al descubierto. Un detalle sencillo que hace que una prenda tradicional se vea más relajada y moderna, además de aportar movimiento al outfit.

Mariela completó la propuesta con zapatos nude en punta, manteniendo una estética elegante y sofisticada.

Los looks de las conductoras de Crónica demuestran que el styling también está en los detalles. Llevar una camisa abierta, introducir solo una parte de la prenda dentro del pantalón o remangar las mangas de un blazer son recursos simples que permiten renovar prendas que ya forman parte del guardarropa.

Tres alternativas fáciles de poner en práctica y una misma premisa: a veces, para estrenar un look, simplemente hay que animarse a usar las prendas de una manera diferente.