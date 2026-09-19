Cual es el cuadro actual de salud de Mirtha Legrand tras su reinternación: "Está aislada en una sala para..."

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei y en las últimas horas, el periodista Guillermo Lobo, también médico, aportó un dato clave sobre su estado. La conductora de 99 años ingresó por guardia este viernes, apenas cinco días después de haber recibido el alta tras una semana de internación por un cuadro respiratorio, y ahora reingresada con un cuadro, según el primer parte médico, de una neumopatía. primer parte médico, de una "neumopatía".

Lobo precisó que se trata de una neumonía y que la diva permanece aislada para tener más tranquilidad y privacidad. El conductor de TN publicó la información en su cuenta de X a las 21.31 del viernes: "Leve mejora en la última hora. Cuadro: Neumonía. Está aislada en una sala para darle más calma y privacidad". Cuando un usuario cuestionó sus datos, Lobo respondió con firmeza: "No es ningún invento. Es dato concreto y totalmente fidedigno". Según el periodista, la propia Mirtha pidió ser internada después de pasar una mala noche y sentir dificultades respiratorias .

Qué dice el parte oficial del sanatorio

El comunicado difundido por el Mater Dei, firmado por el director médico Enrique Echagüe, indica que la conductora ingresó "por presentar un cuadro compatible con neumopatía" y que queda internada "para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes" . El texto también incluye un agradecimiento de la familia: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes".

Una recaída a cinco días del alta

El historial clínico de la diva en las últimas semanas tuvo varios capítulos. El 7 de septiembre ingresó al mismo sanatorio por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Durante esos días, los partes médicos hablaron de una evolución favorable, sin complicaciones, y Mirtha permaneció en una habitación común, participando activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo. El domingo 13 recibió el alta y continuó la recuperación en su casa.

Pero la tos persistente nunca desapareció del todo. Según trascendió, Mirtha siguió con molestias respiratorias durante la semana y el viernes volvió a sentirse mal. Ahí se tomó la decisión de regresar al Mater Dei por guardia. La información sobre el cuadro se fue actualizando a lo largo de la tarde: primero se habló de una "bronquiolitis", después el parte oficial mencionó "neumopatía" y finalmente Lobo confirmó que el diagnóstico es neumonía.

El entorno familiar y el programa

Juana Viale, nieta de la conductora, estuvo en el sanatorio durante la noche del viernes para acompañarla. La familia mantiene un hermetismo casi total sobre la evolución y pide que la información salga únicamente por los partes oficiales del centro médico. En cuanto al programa, "La noche de Mirtha" volvió a quedar en manos de Juana Viale, que ya había conducido las grabaciones durante la internación anterior.