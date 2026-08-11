Damián Betular y Mario Pergolini descubrieron la particular pasión que los une: "Juntémonos un día a..."

Una charla distendida entre Damián Betular y Mario Pergolini terminó revelando una inesperada coincidencia entre ambos.

El pastelero y actor de Hairspray visitó Otro Día Perdido, el ciclo de El Trece conducido por Pergolini, y durante la conversación surgió un dato que sorprendió al conductor.

Mientras repasaban distintos aspectos de su vida y sus experiencias durante la etapa escolar en un colegio industrial, Betular contó cuál es una de las actividades que elige para desconectarse de sus obligaciones. La respuesta rápidamente generó complicidad: los dos comparten la misma afición.

La actividad que comparten Betular y Pergolini

La conversación comenzó a girar hacia las actividades que realizan fuera de sus trabajos. Fue entonces cuando Betular mencionó una de sus particulares formas de distenderse.

"Armar y desarmar Legos, por ejemplo", contó el pastelero.

La confesión generó una reacción inmediata de Pergolini, quien reveló que también tiene una extensa colección de construcciones realizadas a lo largo del tiempo.

El conductor contó que en su casa llegó a armar diferentes modelos y recordó algunos de los diseños más importantes que completó.

Los modelos que armó Mario Pergolini

Pergolini sorprendió al contar la cantidad y variedad de construcciones que realizó.

"Hice edificios, autos, el castillo Disney de las princesas lo hice completo. Cuántas cosas estás descubriendo hoy de mí", recordó entre risas.

Pero el conductor no se quedó solamente con esos modelos. También enumeró algunos de los monumentos que consiguió completar.

"Tengo los cinco monumentos hechos: el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, la estatua de la libertad", continuó.

La cantidad de construcciones llamó la atención de Betular, que también contó cuáles tiene en su propia colección.

La colección de Damián Betular

El pastelero explicó que comparte varias de las preferencias de Pergolini, aunque su colección tiene algunos modelos diferentes.

"Yo tengo Coliseo, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa y no muchos más de esos. Tengo autos", contó.

Así, la charla terminó convirtiéndose en una especie de intercambio entre dos aficionados que comenzaron a repasar sus respectivas construcciones y los modelos que fueron armando con el paso del tiempo.

La particular organización de Betular

Además de revelar su afición, Betular sorprendió al explicar cómo organiza cada una de sus construcciones.

El pastelero contó que no deja los modelos armados permanentemente debido a que no tiene suficiente espacio para conservarlos de esa manera.

"Tengo rotulados todos los Legos. Los desarmo, los guardo en bolsas, las sello y los pongo con su manual", explicó.

Su método tiene además un motivo práctico: poder conservar las piezas y los instructivos para volver a construir los modelos cuando quiera.

"No tengo tanto lugar entonces los desarmo. Me da tranquilidad tenerlos guardados", agregó.

La descripción mostró el nivel de dedicación que Betular le pone a una actividad que utiliza como una forma de relajación y entretenimiento.

La propuesta de Pergolini

Con el descubrimiento de la afición compartida, Pergolini aprovechó la oportunidad para hacerle una propuesta a su invitado.

"Juntémonos un día a armar Legos, igual armarlos con otras personas es medio insoportable", planteó el conductor.

La respuesta de Betular dejó en claro que entendía perfectamente el comentario.

"Es un trabajo solo", respondió el pastelero.

Pergolini coincidió inmediatamente con esa definición: "Totalmente de acuerdo".

La breve conversación terminó mostrando que, más allá de sus diferencias y de sus respectivas carreras, ambos comparten una actividad que disfrutan especialmente en soledad y que requiere paciencia, concentración y dedicación.

Una coincidencia inesperada

El encuentro entre Betular y Pergolini permitió conocer un costado diferente de ambos. Lejos de sus habituales actividades frente a las cámaras, los dos encontraron en los Legos una forma de entretenimiento y desconexión.

La charla también dejó una curiosa coincidencia: mientras Pergolini acumula edificios, autos y monumentos, Betular organiza cuidadosamente sus propios modelos y conserva cada pieza junto a su manual.

Y aunque ambos coincidieron en que armar estas construcciones puede ser una tarea más bien individual, la propuesta quedó planteada: "Juntémonos un día a armar Legos".