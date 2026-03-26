Damián Córdoba fue internado de urgencia: sufrió una descompensación cardíaca

La preocupación se apoderó del mundo del cuarteto cuando se supo que Damián Córdoba sufrió un fuerte dolor en el pecho que lo obligó a interrumpir su rutina y trasladarse de inmediato al Instituto Modelo de Cardiología. El cantante, que venía con una agenda cargada de presentaciones y celebrando sus 25 años de trayectoria con un show histórico en el Quality, sintió la molestia mientras estaba en un shopping con su hijo Máximo. Lejos de minimizar la situación, decidió dirigirse por sus propios medios al nosocomio, donde quedó internado y en observación.

Según informaron desde "El Show del Lagarto", los médicos que lo atienden ya comenzaron a realizarle los estudios correspondientes para determinar el origen del cuadro. En principio, los especialistas evalúan una arritmia asociada al estrés acumulado, un factor que viene golpeando al artista en los últimos meses.

La temporada de verano le exigió un ritmo frenético de shows, sumado a la presión de concretar su debut en el escenario del Quality, una meta que significó un desgaste físico y emocional importante para el cordobés.

Más allá del diagnóstico inicial, los médicos también detectaron indicios de sobrepeso que encendieron las alarmas. Por eso, además del tratamiento por la arritmia, los profesionales le recomendaron al cantante ajustar su alimentación y moderar el ritmo de trabajo.

La noticia cayó como un baldazo en el ambiente cuartetero, donde Córdoba es una figura central con décadas de trayectoria. Ya sus fans le dedicaron mensajes de aliento en redes sociales, mientras se mantienen a la expectativa.

Por el momento, el parte médico no fue actualizado y el pronóstico continúa siendo reservado. Se espera que en las próximas horas los profesionales definan si Damián permanece internado unos días más o si puede continuar la recuperación en su casa.

Lo cierto es que el episodio sirvió como una alerta para el artista, que ahora deberá priorizar su salud por sobre la exigente agenda que lo llevó a recorrer el país durante todo el verano. Sus fans, mientras tanto, rezan para que el cantante salga pronto de esta y vuelva a los escenarios con la energía que lo caracteriza.