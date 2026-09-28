Daniel Osvaldo fue trasladado de hospital y se conocieron nuevos detalles sobre su salud: "Está todo..."

La preocupación por la salud de Daniel Osvaldo volvió a instalarse luego de que trascendiera su internación de urgencia. Mientras continúa bajo atención médica, desde su entorno aportaron nuevos datos sobre cómo se encuentra y explicaron por qué resulta difícil acceder a información precisa sobre su estado.

Las novedades surgieron a partir de una comunicación entre integrantes del programa de streaming La Canchita TV y el hermano del exdelantero. El contacto se produjo el viernes y, aunque la respuesta fue breve, alcanzó para transmitir cierta tranquilidad sobre la situación.

La respuesta del hermano de Daniel Osvaldo

Según contaron durante el programa, desde el entorno del exfutbolista recibieron un mensaje claro cuando consultaron por su estado: "Está todo bien, quédense tranquilos de que está todo bien".

Sin embargo, no hubo mayores precisiones. Al explicar las dificultades para conocer detalles sobre la internación, señalaron: "Fue lo único que dijo, son muy herméticos, no quieren dar mucha información. Costó bastante tratar, intentar".

Esa reserva hizo que comenzaran a circular distintas versiones sobre el cuadro de Osvaldo, por lo que también surgieron aclaraciones desde su entorno.

Qué tiene Daniel Osvaldo

De acuerdo con la información difundida, Osvaldo sufrió un derrame pleural y presenta una infección en el pulmón. Esos fueron los términos utilizados al describir lo que habría comunicado su hermano.

Uno de los puntos que buscaron aclarar fue la versión que vinculaba el cuadro de salud con supuestas adicciones a las drogas. Desde la familia, según lo informado, rechazaron esa interpretación y remarcaron que "no eran adicciones".

En ese contexto, también señalaron que Osvaldo es fumador y mencionaron al cigarrillo como uno de los factores relacionados con la situación.

La aclaración sobre lo que ocurrió con sus pulmones

Durante las últimas horas también había circulado una versión que indicaba que al exjugador le habían extraído una parte del pulmón.

Sobre este punto, desde el programa realizaron una aclaración concreta: "Tampoco le habían sacado un pedazo del pulmón, que habían dicho".

Al mismo tiempo, explicaron que sí se había detectado pus y mucho líquido en los pulmones, datos que formaban parte de las informaciones que habían trascendido sobre su cuadro.

Trasladaron a Daniel Osvaldo al Hospital Bicentenario

En las últimas horas apareció además una novedad relacionada con su atención médica. Según la información difundida, Daniel Osvaldo fue trasladado al Hospital Bicentenario.

El dato más reciente aportado sobre su evolución indica que se encuentra "estable dentro de todo" y que "ya come solo", una información que llevó algo de tranquilidad frente a la preocupación que había generado su internación.

La esperanza de la mejora

Por ahora, el entorno del exfutbolista mantiene la reserva sobre su estado y son pocos los detalles que trascendieron públicamente. Las últimas informaciones conocidas apuntan a una estabilización mientras continúa bajo atención médica.