Daniela Celis apuntó contra la prima de Thiago Medina tras su nueva declaración: "No tienen vínculo de sangre..."

Daniela Celis decidió hablar después de las nuevas declaraciones de Iara Agustina Ledesma, la joven que denunció a Thiago Medina por un presunto episodio de abuso sexual que, según su relato, habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.

Aunque la influencer dejó en claro que no quería profundizar sobre la denuncia, sí respondió a una crítica que recibió en redes sociales y cuestionó algunos de los dichos de Iara, especialmente aquellos relacionados con el vínculo que mantiene con Thiago y con sus hijas.

Por qué Daniela Celis decidió responder

La reacción de la ex "GH" comenzó a partir de un mensaje de una seguidora, quien la acusó de "fingir demencia" frente a la denuncia contra Thiago.

La influencer respondió a través de sus historias de Instagram y anticipó que no tenía intención de convertir el tema en una extensa exposición pública.

"No voy a fingir demencia, pero no voy a decir mucho. Los tiempos de Dios son perfectos", expresó al comienzo del video.

Sin embargo, a continuación se refirió a uno de los aspectos que más le había llamado la atención de las últimas declaraciones de Iara.

La pregunta a Daniela Celis

La fuerte aclaración sobre el vínculo entre Iara y Thiago

Daniela puso el foco en la manera en la que Iara se refiere a Thiago como su primo y aseguró que, desde su perspectiva, no existe el vínculo familiar que la joven menciona.

"Me llamó la atención que diga que son primos porque no tienen vínculo de sangre, ni de apellido. Ni yo ni las nenas la conocemos", sostuvo.

Pero la influencer no se quedó únicamente con esa aclaración. También contó que suele realizar encuentros familiares y afirmó que Iara nunca participó de ellos.

"Hago eventos familiares y ella nunca fue porque no es parte de la familia", aseguró.

Daniela también habló de sus hijas

La mención de las hijas que tiene con Thiago fue otro de los puntos que generó la reacción de Daniela.

Según explicó, le llamó la atención que Iara haya señalado a las niñas al hablar de los motivos por los que decidió volver a declarar sobre el caso.

"Me llamó la atención que diga que lo hace por las nenas. Si lo hacés, hacelo por vos. No sé...", manifestó Daniela, visiblemente incómoda.

Así, aunque evitó desarrollar públicamente otros aspectos de la denuncia, dejó clara su posición respecto de esos dichos.

Daniela Cellis habla por primera vez de la denuncia de acoso a Thiago por parte de su prima https://t.co/W2tmUoQQZQ — MF (@MundoFamososOk) September 28, 2026

La nueva declaración de Iara Agustina Ledesma

Las palabras de Daniela aparecieron después de que Iara volviera a declarar sobre el presunto episodio que, de acuerdo con su denuncia, habría ocurrido cuando tenía 12 años.

En los últimos días, la joven habló con TN Show y contó cómo se encuentra actualmente. También explicó que pudo brindar más detalles durante esta nueva declaración.

"Pude declarar y pude contar con más detalles lo que pasó en su momento. Por suerte, ahora estoy mejor y más tranquila. Pude declarar tranquila también. En la primera denuncia yo estaba mal, pero ahora lo pude contar más detalladamente", expresó en un audio enviado por WhatsApp.

En esa conversación, además, sostuvo que en su momento Thiago habría admitido lo ocurrido y le habría pedido disculpas a su madre.

El relato de Iara sobre lo que habría ocurrido

La joven ya había contado públicamente su versión de los hechos en junio. En aquella oportunidad habló entre lágrimas sobre los años que pasó cargando con lo ocurrido y cuestionó a quienes pusieron en duda su relato.

"Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento", expresó.

Luego, agregó: "Me pongo mal por todo lo que están diciendo, porque dicen que estoy mintiendo".

Según su relato, el episodio habría ocurrido cuando tenía 12 años, mientras se encontraba en su habitación.

"Yo estaba acostada en mi pieza. Thiago estaba con mi hermano jugando y se metió a mi cama. Me empezó a tocar", afirmó.

El motivo por el que aseguró que guardó silencio

Iara también explicó por qué, según su versión, decidió no contar lo sucedido inmediatamente. De acuerdo con su relato, tenía miedo de que la situación provocara un conflicto dentro de su familia.

"Yo no lo conté en ese momento porque él me había dicho que se iba a armar mucho qui*** en la familia. Me callé hasta los 15 años, cuando ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza esto", sostuvo.

La joven contó que finalmente decidió hablar años después y que, a partir de ese momento, su familia se dirigió a la casa de los Medina para enfrentar la situación.

Según su versión, durante ese encuentro Thiago habló con su madre y le pidió disculpas.

"Llamó a mi mamá a su pieza y le dijo que lo perdonara, que por favor lo perdonara porque él no quería hacer esto. Mi mamá le respondió que ella no lo podía perdonar", relató.

Una nueva reacción que vuelve a poner el tema en escena

Las nuevas declaraciones de Iara y la posterior respuesta de Daniela volvieron a generar repercusiones alrededor del caso. Mientras la joven sostiene su relato y decidió volver a declarar, la influencer eligió referirse puntualmente a algunos de sus dichos y explicar por qué mantiene una postura reservada frente a la situación.

Así, el tema volvió a instalarse públicamente a partir del cruce de declaraciones y de las distintas miradas de quienes forman parte de este entorno.