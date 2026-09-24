Daniela Celis tomó una firme decisión frente a la denuncia contra Thiago Medina: "Es categórica..."

La vida de Daniela Celis quedó nuevamente atravesada por una situación relacionada con Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, Laia y Aimé.

En medio de la investigación judicial iniciada a partir de una denuncia de Iara Agustina Ledesma, prima del ex "Gran Hermano", la influencer tomó una determinación clara: no hablar públicamente sobre el caso.

La joven denunciante ratificó recientemente su presentación y volvió a declarar ante la Justicia sobre un presunto hecho que, según su relato, habría ocurrido cuando era menor de edad. En paralelo, en "LAM" analizaron la postura de Daniela y explicaron por qué habría decidido mantenerse al margen de la situación.

Por qué Daniela Celis decidió no hacer declaraciones

Durante la emisión del programa de Ángel de Brito, los panelistas analizaron la postura que tomó Daniela frente a las consultas periodísticas sobre el expediente.

Fefe Bongiorno sostuvo que su decisión podría estar relacionada directamente con las dos hijas que tiene en común con Medina.

"Yo creo que Dani no habla del tema porque tienen dos hijas y es un tema", planteó el joven.

La explicación fue retomada durante el debate y se señaló que la situación familiar sería uno de los factores que podrían llevar a la influencer a evitar declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Por su parte, Pepe Ochoa aseguró que Daniela fue consultada en distintas oportunidades, pero que mantiene una respuesta definida cada vez que recibe preguntas relacionadas con la causa.

"A Dani se le ha querido consultar, pero ya es categórica con la respuesta", afirmó.

De esta manera, según lo expuesto en el programa, la exparticipante de "Gran Hermano" eligió no involucrarse públicamente en el debate alrededor de la investigación que tiene como protagonista a su expareja.

%uD83D%uDD34 DENUNCIA A THIAGO MEDINA: ¿POR QUÉ PESTAÑELA SE MANTIENE EN SILENCIO? Cc #LAM en América TV %uD83D%uDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/PW8oSF544Y — América TV (@AmericaTV) September 24, 2026

Qué se sabe de la denuncia contra Thiago Medina

La investigación comenzó a partir de una presentación realizada por Iara Agustina Ledesma, prima de Thiago Medina. La joven ratificó recientemente la denuncia y volvió a brindar detalles ante la Unidad Fiscal N.º 2 de La Matanza, que interviene en el expediente dentro del fuero penal juvenil.

Según el relato de Ledesma, el episodio que denunció habría ocurrido cuando ella tenía 12 años y Medina tenía 17. La joven contó que durante años mantuvo silencio y que posteriormente decidió contarle a su familia lo sucedido.

En una declaración reciente, Ledesma sostuvo que pudo brindar más detalles ante la Justicia y aseguró: "Pude declarar y pude contar con más detalles lo que pasó en su momento. Por suerte, ahora estoy mejor y más tranquila. Pude declarar tranquila también. En la primera denuncia yo estaba mal, pero ahora lo pude contar más detalladamente".

La denunciante también se refirió públicamente a la postura de Medina y afirmó que, según su versión, él habría reconocido el episodio en el ámbito familiar y pedido disculpas a su madre. Se trata de una afirmación realizada por la denunciante que forma parte de su relato sobre lo ocurrido.

La postura de Thiago Medina

Medina, por su parte, negó públicamente los hechos y manifestó que se encuentra a disposición de la Justicia.

En una declaración difundida anteriormente, sostuvo: "Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen. El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz".

También había señalado: "Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento".

La existencia de una denuncia y una imputación no implica por sí misma que los hechos denunciados hayan sido probados ni determina responsabilidad penal.

Qué podría pasar ahora en la investigación

De acuerdo con lo informado en "LAM" y publicado por medios que siguen el expediente, uno de los posibles próximos pasos es que Medina sea citado a indagatoria para ejercer su derecho a defensa, aunque antes podrían disponerse otras medidas de prueba.

Además, las pericias psicológicas vinculadas con la investigación tienen fecha prevista para abril de 2027, según la información difundida por Pilar Smith en el programa de América.

Medina se encuentra imputado en el marco de la investigación. La causa deberá continuar con la incorporación y evaluación de pruebas para establecer judicialmente qué ocurrió y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan.

Daniela Celis mantiene su postura

Mientras el expediente continúa su curso, Daniela Celis decidió mantenerse al margen de las declaraciones públicas sobre el caso.

La situación tiene además una particularidad: la influencer comparte dos hijas con Medina, por lo que cualquier pronunciamiento podría tener también una dimensión familiar. Esa es precisamente una de las razones que los panelistas de "LAM" señalaron al analizar su decisión.