De qué murió Rubén "Negro" Rada a los 83 años

Este miércoles 26 de agosto falleció Rubén "Negro" Rada, uno de los grandes referentes de la música uruguaya, a los 83 años. La noticia fue confirmada por su familia en redes sociales y rápidamente generó conmoción entre sus seguidores y colegas.

A comienzos de mes, el artista había sido hospitalizado en Montevideo tras presentar una infección pulmonar que derivó en una neumonía bilateral. Su estado de salud había generado inquietud, especialmente por sus antecedentes médicos: en 2015 pasó por una angioplastia coronaria y dos años después tuvo una internación de tres días debido a un pico de presión.

Pese a la situación, el músico se mantuvo activo hasta sus últimos días. El pasado 16 de julio, Rada celebró sus 83 años con el estreno de "¿Quién va a cantar?", su nuevo ciclo de encuentros musicales junto a artistas de distintos géneros que difundía a través de YouTube. El proyecto reflejaba su vigencia y sus ganas de continuar creando.

Además, tenía previsto volver a los escenarios en octubre con dos presentaciones junto a Tótem, la emblemática banda que surgió a comienzos de la década del 70. El reencuentro era uno de los proyectos más esperados de su agenda y marcaba otro capítulo en la extensa trayectoria del artista.

La muerte de Rada deja una enorme huella en la cultura rioplatense. Con más de seis décadas de trayectoria, se convirtió en una figura fundamental para el candombe y sus cruces con otros géneros. Su legado atraviesa generaciones y excede ampliamente las fronteras de Uruguay.