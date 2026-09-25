De qué murió Oscar "El Negro" González Oro

Hay conmoción en el mundo del periodismo. Oscar "El Negro" González Oro murió a los 74 años. La noticia fue confirmada durante el mediodía de este viernes 25 de septiembre. El conductor, periodista y figura indiscutida de la radiofonía argentina pasó sus últimos años de vida en Punta del Este, Uruguay, donde estaba radicado desde 2020.

Si bien hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, él mismo había contado en 2025 que tenía dificultades físicas. Fue al aire de "A la tarde" (América TV) que reveló que había decidido no volver a viajar a Madrid, España, a visitar a sus hijos porque no se sentía con un estado físico óptimo para hacerlo.

Oscar "El Negro" González Oro murió a los 74 años.

"Son 17 horas de viaje y no lo soporto. Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza verme así. Que me vean así no me interesa; ahora verme yo así no quiero", había expresado en diálogo con Karina Mazzocco.

Ese mismo año, El Negro publicó en sus redes sociales una serie de mensajes que preocuparon a sus seguidores. Los escritos decían: "Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa", "Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa" y "Respondé esa llamada, el último ‘ring' no avisa". Ya lo había hecho en 2023, pero para entonces su entorno había aclarado que el conductor no atravesaba ningún problema de salud grave.

En 2017, Oscar González Oro fue internado en el Sanatorio de La Trinidad de San Isidro por una insuficiencia cardíaca. Horas antes de ser hospitalizado, el propio famoso lo había anticipado en sus redes sociales, revelando que padecía una "insuficiencia respiratoria importante", que atribuía al cigarrillo, hábito que había adquirido a los 13 años.