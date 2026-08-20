Denisse González quedó otra vez internada y hay preocupación por su salud: "La vida me vuelve a poner a prueba..."

Denisse González volvió a causar preocupación entre sus seguidores tras quedar nuevamente internada a poco de haber recibido el alta médica. La exparticipante de "Gran Hermano 2023/2024" sufrió una recaída en su cuadro de salud: sus plaquetas volvieron caer y debió regresar de inmediato al sanatorio.

"Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba...", escribió la propia Denisse en historias de Instagram. Junto a la alarmente frase, la joven compartió una imagen desde la clínica en la que se podían ver las marcas de los pinchazos en uno de sus brazos y una lastimadura en el labio.

Internaron nuevamente a Denisse González, exparticipante de "Gran Hermano". (Instagram/@denisse_belen_gonzalez).

La novia de Bautista Mascia explicó que, tras recibir el alta, todo parecía evolucionar favorablemente: "El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien".

Sin embargo, a los pocos días el panorama se complicó. "Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1.000. Así que me tuvieron que internar nuevamente", contó la modelo.

Internaron nuevamente a Denisse González, exparticipante de "Gran Hermano". (Instagram/@denisse_belen_gonzalez).

"Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000", reconoció Denisse González, quien expresó: "Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo".

La primera internación de Denisse había sido por una severa disminución de plaquetas, motivo por el que permaneció hospitalizada durante más de diez días. Según explicó, su cuadro está relacionado con una condición autoinmune que hace que su propio organismo destruya las plaquetas, por lo que requiere controles médicos y tratamiento.

La exhermanita encaró todo ese proceso con admirable optimismo y buen humor, contando siempre con el acompañamiento de su novio, Bautista Mascia, ganador de "Gran Hermano 2023/24".