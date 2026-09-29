Denisse González volvió a ser internada y le realizarán una punción de médula: "Toca seguir investigando..."

Denisse González fue internada por tercera vez, lo que volvió a causar preocupación entre sus seguidores. La exparticipante de "Gran Hermano", que creía haber encontrado el tratamiento indicado para su cuadro médico, compartió un video desde la clínica y reveló que le realizarán nuevos estudios para intentar determinar qué es lo que sucede con sus plaquetas.

La maquilladora e influencer tiene trombocitopenia severa, también conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, un cuadro que provoca una caída abrupta en la cantidad de plaquetas y que requiere control médico constante debido al riesgo de hemorragias.

A través de sus redes sociales, Denisse publicó un video de su internación, acompañado de un mensaje que encendió nuevamente las alarmas: "Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula".

Internaron a otra vez a Denisse González. (Foto: Instagram/@denisse_belen_gonzalez).

Acto seguido, la exhermanita explicó que los profesionales de la salud continúan buscando respuestas a su diagnóstico: "Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos".

A pesar de la preocupación, la joven no abandonó su actitud positiva frente a la adversidad. "Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!", expresó González.

Al igual que en los últimos meses, Bautista Mascia, su novio, a quien conoció en el reality de Telefe, la acompaña durante este difícil proceso. En el posteo que hizo Denisse González desde la clínica, el ganador de "Gran Hermano" le dejó un mensaje de apoyo y aliento en los comentarios: "Las veces que sea necesario".







