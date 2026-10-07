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FARÁNDULA

Denuncia de abuso contra Joaquín Levinton: Ayelén Paleo tenía un vínculo con la denunciante y también recibió amenazas

Según trascendió, Paula había atacado a la exvedette y los audios salieron a la luz en medio de la causa judicial que enfrenta el líder de Turf. Más detalles en la nota.

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Tras la repercusión mediática de la denuncia de Joaquín Levinton, nuevos detalles adquirieron notoriedad pública. Además de los audios de la denunciante amenazando de muerte al líder de Turf, Ayelén Paleo reveló que también fue amenazada por la mujer llamada Paula. Como si fuera poco, salieron a la luz capturas de pantalla y audios que respaldan la versión de la exvedette.

Al igual que Joaquín, Ayelén aseguró haber sufrido acoso y hostigamiento por parte de Paula, con quien mantenía una amistad de cuatro años. Preocupada por lo ocurrido con el cantante, la famosa decidió enviarle una carta documento.

Todo comenzó en mayo de este año, cuando Paleo le reclamó a la mujer unas prendas de ropa que le había prestado y que todavía no se las había devuelto, lo que desató una respuesta agresiva de parte de ella. "Me tratás mal. Quién se va a quedar con algo. Me calenté. Mirá, loca, yo no te hice nada. No me jodas porque me caliento de verdad, y ahí vas a conocer la locura de una persona", decía en el mensaje que mostraron al aire de "Primicias Ya" (América TV).

Las amenazas que sufrió Ayelén Paleo por parte de Paula, la denunciante de Joaquín Levinton. (Foto: captura de América TV).
Las amenazas que sufrió Ayelén Paleo por parte de Paula, la denunciante de Joaquín Levinton. (Foto: captura de América TV).

"Yo te tiro un fósforo y te incendio, tarada. Conmigo no te metas. Te hago la peor. No me conocés como enemiga. "Sí te maté, fui yo", agregó Paula en respuesta a Ayelén Paleo, quien le enviaba audios, cuyo contenido se desconoce.

&nbsp;Las amenazas que sufrió Ayelén Paleo por parte de Paula, la denunciante de Joaquín Levinton. (Foto: captura de América TV).
 Las amenazas que sufrió Ayelén Paleo por parte de Paula, la denunciante de Joaquín Levinton. (Foto: captura de América TV).

En otro escrito, la denunciante de Joaquín Levinton amenazó a la ex de Santiago Bal con hacerle una denuncia falsa: "Y no te hagas la loca porque llamo al 911, digo que me pegaste, y hago un quilombo tremendo. Te agradezco que me hayas prestado tu ropa. Ya te la devuelvo".

Además de los chats, en uno de los audios que se filtraron se la escucha decir a Paula, con el tono de voz alto: "No te hagas la loca, pelotuda de mierd..., porque te hago una denuncia, forr...". "Ojo con hablar de mi mamá muerta. No te metas con esas cosas, pelotud... de mierda, eh", le advirtió la mujer a Ayelén Paleo en otra grabación de voz que difundió "Intrusos".

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