Denuncia de abuso contra Joaquín Levinton: el cantante presentó pruebas contundente para demostrar su inocencia

Joaquín Levinton, líder de Turf, atraviesa días complicados. Una mujer lo denunció por abuso sexual con acceso carnal y él insiste en que todo es mentira. Para respaldar su versión, entregó a la Justicia un boleto de avión que lo ubica en Mendoza el día del hecho. Además, mientras la abogada de la denunciante renunciaba, se conocieron conversaciones donde la denunciante muestra arrepentimiento y hasta propone encuentros a escondidas.

El descargo y las pruebas

El cantante no se quedó callado. Ante la gravedad de la acusación, presentó un escrito de siete páginas en el que niega todas las imputaciones. "Jamás he maltratado, ni he agredido, ni mucho menos he abusado de una mujer", sostuvo Levinton en su defensa.

El dato más fuerte que aportó es un pasaje aéreo. Según ese documento, el 24 de junio de 2023, fecha que la denunciante señala como el día del abuso, el músico estaba en Mendoza. Había viajado el miércoles 21 para tocar con Turf en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. El recital fue el viernes 23 a las 22. Recién el sábado 24 a las 13.50 tenía programado el vuelo de vuelta a Buenos Aires . Con esa prueba sobre la mesa, su defensa sostiene que era "materialmente imposible" que estuviera en su casa de Almagro a la hora que indica la denuncia.

Los chats que complican a la denunciante

En las últimas horas, la periodista Maru Leone difundió capturas de conversaciones entre Levinton y Paula, la denunciante. Los mensajes muestran un vínculo que no encaja del todo con la imagen de una víctima que cortó todo lazo con su agresor.

En uno de los tramos, Paula le escribe por Instagram: "Soy una piba común y fuimos amigos hace banda". Levinton intenta cerrar la charla con un "Hola Paula. Ya pasó, te mando un beso". Pero ella sigue:"No me odies, ya pasó. No sé por qué te escribo".

Más adelante, la mujer propone encontrarse para hablar de lo que diría en la audiencia. "¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo, a escondidas", le dice. Incluso hay mensajes subidos de tono, donde ella le propone una videollamada para mostrarle su cuerpo. El músico responde que debe seguir los lineamientos de su abogado porque el caso está judicializado. La insistencia continúa: "Mientras tanto, podemos vernos a escondidas".

Una historia que viene de lejos

Esta no es la primera vez que la misma mujer denuncia a Levinton. Ya lo había hecho en diciembre de 2023 por hechos similares. En aquel momento, el músico también presentó pruebas y la causa terminó archivada. Según su versión, la mujer no ratificó la denuncia ni cumplió con las instancias judiciales correspondientes.

En su descargo público, el cantante contó que lleva siete años lidiando con lo que describe como un acoso. "Nunca fue mi pareja, nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", aclaró en sus redes. Y agregó: "Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes" .

El análisis de lo que viene

El caso tiene dos relatos que no pueden ser ciertos al mismo tiempo. La Justicia deberá determinar cuál se acerca más a la verdad. Los chats difundidos muestran un patrón de contacto insistente por parte de la denunciante, pero por sí solos no alcanzan para probar ni la inocencia del músico ni la falsedad de la acusación.

Lo que sí queda claro es que la causa, que había sido archivada, se reabrirá para investigar a fondo. Levinton manifestó su deseo de ir hasta las últimas consecuencias para limpiar su imagen. Del otro lado, la denunciante deberá ratificar su denuncia y aportar las pruebas que dice tener. Mientras tanto, el mundo del espectáculo sigue de cerca un caso que golpea fuerte a uno de los referentes del rock nacional.