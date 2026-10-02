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Denuncia de abuso contra Joaquín Levinton: renunció la abogada de la denunciante y ella hizo un descargo

Tras la salida de Adela González, Paula puso una nueva abogada y publicó un contundente comunicado en redes sociales. Enterate más, en la nota.

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La causa contra Joaquín Levinton - quien fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica- dio un giro inesperado cuando este jueves la abogada de la denunciante presentó la renuncia luego de que su defendida decidiera hablar en los medios. Tras la salida de la letrada, la mujer llamada Paula puso a una nueva defensora legal e hizo un descargo en redes sociales.

La noticia se conoció en "Sálvese quien pueda", el programa que conduce Yanina Latorre en América TV. Allí, Adela González habló con la conductora tras renunciar a la representación del caso contra el cantante.

Según explicó la letrada, el motivo detrás de su decisión de abandonar la causa tuvo que ver con la "mediatización" de esta, ya que horas antes Paula habló con Georgina Barbarossa en su programa.

Adela reveló que no sabía que su defendida hablaría con la prensa y que, de hecho, se enteró después de salir de una audiencia, evidenciando que la tomó por desprevenida. Esta situación detonó en la presentación de su renuncia debido a que "difiere" de su manera de trabajar, que consiste en "preservar a las víctimas" y no realizar declaraciones mediáticas hasta que se judicialice la causa y se presenten todas las pruebas requeridas. 

Al mismo tiempo que Yanina Latorre y su equipo hablaban con la abogada, en "SQP" pusieron en pantalla el descargo de Paula en sus redes sociales. "Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido junto con mi nueva representación letrada guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la justicia", decía el comunicado que la denunciante publicó en historias de Instagram.

Asimismo, Adela González argumentó que su renuncia tuvo que ver con ese desacuerdo con su defendida y no con la veracidad de la denuncia. "Yo no me presentaría en un expediente y expondría mi matrícula si no tengo la convicción de que el hecho que se denunció o el que voy a defender es viable", aseguró con contundencia.

Por último, González explicó que la denuncia fue formalizada por Paula en el Juzgado N.° 50, pero que ella pidió su remisión al Juzgado N.° 6, donde la mujer había realizado la primera presentación judicial entre 2022 y 2023. Además, aclaro que la causa fue archivada porque no fue ratificada por la denunciante y que será la fiscalía quien decida o no su reapertura.

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