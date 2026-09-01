Detención de Callejero Fino: se filtró una foto que podría complicar la causa

Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, declaró este lunes ante la Justicia por los delitos de portación ilegal de arma y sustracción de la numeración registral. El cantante negó que le perteneciera la pistola Glock calibre .40 secuestrada durante un control vehicular, pero una foto que salió a la luz podría complicar su situación.

Este martes, Diego Lewen reveló en "Desayuno Americano" (América TV) detalles de la declaración que brindaron los dos detenidos. Según explicó el periodista, tanto Callejero Fino como su primo Joel, quien también fue detenido, rechazaron cualquier vínculo con la pistola encontrada en el vehículo. "Callejero Fino dijo que el arma no era de él", señaló.

A su vez, Carlos Salerno presentó una fotografía en el programa de Pamela David y aseguró que podría aportar un nuevo elemento al expediente. "Tengo una bomba de Callejero Fino. Me acaban de pasar una foto que lo va a complicar aún más", anticipó el panelista antes de mostrar la imagen.

En la postal aparece el artista junto a un conocido barrabrava de Racing Club. Según explicaron en el ciclo, el hombre habría tenido contacto con Alvarenga tiempo atrás y sería quien le entregó un arma con características similares a la encontrada dentro de la camioneta.

"Hay un conocido barra de Racing Club que hace poco tiempo le hizo entrega a Callejero un arma, una Glock calibre .40", sostuvo Salerno al aire. De confirmarse esa versión, el dato podría convertirse en una nueva línea para los investigadores, aunque por ahora se trata de información difundida en televisión que deberá ser corroborada.

La foto que complica a Callejero Fino. (Foto: Captura América).

El operativo que derivó en la detención ocurrió cuando el músico circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok que no llevaba patente. Durante el control, los efectivos encontraron una Glock calibre .40 cuya numeración se encontraba limada y doce proyectiles. El vehículo y el arma quedaron secuestrados.

La causa continúa bajo investigación y todavía resta determinar si la pistola mencionada por Salerno es efectivamente la misma que fue encontrada en el vehículo. También deberá establecerse si existe algún vínculo entre esa arma, el barrabrava señalado y el cantante.

En cuanto a las consecuencias legales, Salerno sostuvo que una eventual condena podría implicar para Alvarenga una pena de entre 3 años y 6 meses y 8 años de prisión. Por ahora, no existe una definición sobre ese punto y la Justicia continúa analizando las pruebas incorporadas al expediente.