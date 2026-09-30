Detuvieron al actor Maxi Ghione: la fuerte denuncia por privación de la libertad y amenazas que enfrenta

Este martes se conoció la detención de Maxi Ghione en la provincia de Santa Fe, en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad, tenencia indebida de armas de fuego y amenazas calificadas. El actor, reconocido por sus trabajos en "Casi Ángeles", "Montecristo" y "Los Roldán", fue denunciado por Emiliano Ezequiel Terragona, un taxiboy al que habría contratado.

La presentación se realizó el 20 de septiembre ante el Centro de Denuncias 911 y la investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones de Rafaela, bajo la intervención del fiscal Juan Manuel Puig. Este martes, los agentes allanaron la propiedad de Ghione, ubicada en Lehmann, y encontraron al menos cuatro armas de fuego.

Según relató Terragona en "LAM" (América TV), el encuentro inicialmente había sido pactado por una hora. De acuerdo con su denuncia, permaneció cinco horas en la vivienda y sostuvo que el actor habría exhibido dos armas para intimidarlo. "Concretamos el encuentro por el que solo me pagó una hora. Posteriormente, consumimos drogas y él se empezó a perseguir; él estaba muy paranoico. En un momento, sacó dos armas de fuego. Me dijo: ‘Mirá que están cargadas'. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir. Estaba privado de mi libertad. No me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que pude irme".

Luego, siempre de acuerdo con la presentación judicial, Emiliano habría reclamado el dinero correspondiente al tiempo adicional que permaneció allí. El denunciante aseguró que Ghione se negó a pagarle y que, además, lo habría amenazado para que no contara lo ocurrido. "Realizo la denuncia a los fines de obtener alguna distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos los conocen y saben cómo es y tiene muchos contactos", aseveró.

%uD83D%uDD34 MAXI GHIONE DENUNCIADO POR UN TAXIBOY POR SUPUESTAS AMENAZAS Cc #LAM en América TV %uD83D%uDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/sNhqAH1z1v — América TV (@AmericaTV) September 29, 2026

El trabajador sexual también habló con el programa de Ángel de Brito en América TV y reconstruyó lo sucedido desde su llegada a la casa del intérprete. Contó que se conocieron mediante una página de escorts y que, después de permanecer varias horas juntos, comenzó a sentirse incómodo y quiso retirarse. Según su versión, en ese momento Ghione le habría impedido tomar su celular y posteriormente habría mostrado las armas.

"Llegué a la casa de él a las ocho de la mañana. La idea de él es que era por una hora. Primero, pegamos buena onda y después me dice que me quede un rato más, que después arreglábamos. Hasta que pasó una hora más, dos horas más y estábamos consumiendo. No tengo miedo a decirlo porque estoy en rehabilitación", explicó.

Maxi Ghione y Rodrigo de la Serna en "Contra las cuerdas". (Foto: Facebook/ Maxi Ghione).

Luego, sumó: "Pero ya había actitudes que no me estaban gustando. Me estaba poniendo incómodo y ya me quería ir. Mi amigo se había quedado cuidando mi casa y me empezó a escribir que si estaba bien, porque él se tenía que ir. Después él (Maxi Ghione) me empezó a decir que no agarrara el celular, que él me podía enseñar a manipular a mi amigo. Y yo le dije que no, porque tenía a mi mamá enferma".

Según el relato de Terragona, el momento de mayor tensión se produjo cuando intentó acercarse hasta la cocina para tomar agua. El denunciante aseguró que, ante ese movimiento, Ghione habría exhibido dos armas de fuego y le habría advertido: "Ojo si vas a hacer algo porque están cargadas".

A su vez, Emiliano afirmó además que recibió advertencias para que no revelara detalles del encuentro. "Él (Maxi Ghione) me dijo: ‘Tené cuidado, que nunca se te ocurra hablar de mí'. Todo esto porque tiene un hijo. ‘Nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. No te metas conmigo porque vas a despertar a mis peores demonios'", sostuvo. Por el momento, la causa continúa bajo investigación judicial.