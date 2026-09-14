Diego Leuco rompió el silencio tras su reencuentro con Sofi Martínez en "La Peña de Morfi": "Me moría de..."

El reencuentro entre Diego Leuco y Sofi Martínez frente a las cámaras generó una fuerte repercusión y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Después de compartir la conducción de "La Peña de Morfi", ambos participaron de una entrevista en la que repasaron parte de su historia y hablaron de aspectos personales de su relación.

La situación despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios, especialmente por la buena química que mostraron al aire, al punto de que comenzaron a circular especulaciones sobre una posible reconciliación. Frente a ese escenario, Leuco decidió contar cómo vivió la exposición y qué sintió después de que varios fragmentos de la entrevista se viralizaran.La reacción de Diego Leuco ante la repercusión.

Durante una emisión de "Nadie Dice Nada", el programa de Luzu TV, el conductor reconoció que no se sintió completamente cómodo con la exposición que alcanzó el encuentro.

"Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay", expresó Leuco al referirse a la gran cantidad de videos que comenzaron a circular en redes sociales.

Según explicó, esa multiplicación de fragmentos hizo que tomara una dimensión diferente de lo que había sucedido durante la entrevista. Por ese motivo, aseguró que prefirió mantenerse alejado de buena parte de los comentarios que aparecieron después.

"No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón", reconoció.

La buena respuesta del público

A pesar de la incomodidad que le produjo verse tan expuesto, Leuco aclaró que las repercusiones que alcanzó a conocer fueron mayormente positivas y que recibió numerosos mensajes de cariño.

"Lo poquito que vi, porque obviamente te va llegando, es muy buena onda y muy linda la repercusión", sostuvo el conductor al hablar sobre la respuesta que tuvo el público después de la entrevista.

De esta manera, aunque decidió no seguir de cerca todo lo que se publicó sobre el reencuentro, dejó en claro que la reacción de los espectadores no fue negativa y que el momento generó mucho afecto entre quienes siguieron la emisión.

Los memes que aparecieron después del reencuentro

Con su habitual sentido del humor, Leuco también se refirió a los memes y comentarios que comenzaron a circular en internet luego de la aparición televisiva junto a Martínez.

El conductor reconoció que algunas de esas publicaciones le causaron gracia, aunque admitió que también le generaron cierta vergüenza al verse reflejado en situaciones que habían quedado expuestas frente a las cámaras.

"Vi muchas cositas graciosas también, que a mí me dan un poquito de vergüenza, pero lo disfruté", contó.

Qué dijo Diego Leuco sobre mostrarse vulnerable

Más allá de los memes y de la repercusión en redes, el conductor aprovechó para reflexionar sobre lo que significó mostrarse en un plano más personal frente a las cámaras.

En ese sentido, explicó que una persona puede sentirse incómoda o tener vergüenza ante una determinada situación y, al mismo tiempo, disfrutar de lo que está viviendo.

"A veces pasa que uno siente vergüenza por algo, pero igual la pasa bien", reflexionó Leuco.

La frase sintetizó parte de lo que le ocurrió durante el encuentro con Sofi Martínez, especialmente porque se trató de una situación diferente a la que suele experimentar cuando participa de un programa en el que tiene mayor control sobre lo que sucede.

La confesión de Diego Leuco sobre su encuentro con Sofi Martínez

Finalmente, Leuco profundizó todavía más en sus sensaciones y explicó por qué el momento tuvo un impacto tan particular para él.

"Siento que me moría de vergüenza porque creo que es la primera vez en la vida que no estoy en un lugar en un programa 100% cómodo y bajo mi control", confesó.

Leuco se sintió un poco expuesto en La Peña con Sofi pic.twitter.com/kUL3hbXohu — SQP (@SQP_oficial) September 14, 2026

Un capítulo incómodo

Así, el conductor dejó en claro que el reencuentro televisivo con su expareja no solo generó repercusiones entre los espectadores, sino que también lo llevó a enfrentarse con un nivel de exposición personal al que, según sus propias palabras, no está acostumbrado.