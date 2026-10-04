Diego Leuco y Sofi Martínez, a los besos en un aeropuerto: ¿Hay reconciliación?
El conductor de "La Peña de Morfi" y la periodista deportiva fueron captados juntos despidiéndose de forma muy cariñosa en Aeroparque, lo que despertó rumores de una segunda oportunidad en la relación. ¡Mirá las imágenes!
Las versiones sobre una posible reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a cobrar fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en un aeropuerto. Según trascendió, el conductor de "La Peña de Morfi" (Telefe) estaba a punto de viajar cuando se despidió de la periodista deportiva con un abrazo y un beso en la boca, una escena que rápidamente generó especulaciones sobre el vínculo entre ambos.
El momento fue registrado y difundido por la cuenta de Instagram "Lo mas popu", que detalló cómo fue el encuentro. "Él estaba esperando; después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios", relató el portal.
La escena se suma a otras señales recientes que alimentaron los rumores de un acercamiento entre Leuco y Martínez, como aquella vez que se reencontraron en un evento deportivo en Vicente López y conversaron de forma extendida para luego fundirse en un cálido abrazo.
Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación. Sin embargo, sus recientes encuentros y la complicidad que mostraron en televisión volvieron a poner el foco en su relación.
Incluso, Diego Leuco se refirió a la exposición que tuvieron tras su reencuentro y admitió en su ciclo "Nadie dice nada" (Luzu TV): "Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay".