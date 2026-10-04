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Diego Leuco y Sofi Martínez, a los besos en un aeropuerto: ¿Hay reconciliación?

El conductor de "La Peña de Morfi" y la periodista deportiva fueron captados juntos despidiéndose de forma muy cariñosa en Aeroparque, lo que despertó rumores de una segunda oportunidad en la relación. ¡Mirá las imágenes!

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Las versiones sobre una posible reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a cobrar fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en un aeropuerto. Según trascendió, el conductor de "La Peña de Morfi" (Telefe) estaba a punto de viajar cuando se despidió de la periodista deportiva con un abrazo y un beso en la boca, una escena que rápidamente generó especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

El momento fue registrado y difundido por la cuenta de Instagram "Lo mas popu", que detalló cómo fue el encuentro. "Él estaba esperando; después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios", relató el portal. 

La escena se suma a otras señales recientes que alimentaron los rumores de un acercamiento entre Leuco y Martínez, como aquella vez que se reencontraron en un evento deportivo en Vicente López y conversaron de forma extendida para luego fundirse en un cálido abrazo. 

Sofi Martínez y Diego Leuco fueron vistos juntos en un aeropuerto. (Instagram/@lomaspopucom).
Sofi Martínez y Diego Leuco fueron vistos juntos en un aeropuerto. (Instagram/@lomaspopucom).

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación. Sin embargo, sus recientes encuentros y la complicidad que mostraron en televisión volvieron a poner el foco en su relación. 

&nbsp;Sofi Martínez y Diego Leuco fueron vistos juntos en un aeropuerto. (Instagram/@lomaspopucom).
 Sofi Martínez y Diego Leuco fueron vistos juntos en un aeropuerto. (Instagram/@lomaspopucom).

Incluso, Diego Leuco se refirió a la exposición que tuvieron tras su reencuentro y admitió en su ciclo "Nadie dice nada" (Luzu TV): "Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay".

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