Diego Leuco y Sofi Martínez se reencontraron en "La Peña de Morfi" y protagonizaron un divertido cruce: "No vino por mí..."

Después de varios meses, Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a coincidir frente a las cámaras. Este domingo 13 de septiembre, la periodista deportiva fue su compañera en "La Peña de Morfi" ante la ausencia de Carina Zampini, quien se tomó diez días de vacaciones. El reencuentro de la expareja tuvo risas, complicidad y algunos gestos que llamaron la atención.

La dupla llegó al estudio de Telefe después de otro encuentro reciente en Luzu TV. Una semana atrás, Martínez había pasado por "Nadie Dice Nada" y se cruzó con Leuco cuando él terminaba su ciclo, "Antes Que Nadie". En aquella oportunidad también hubo abrazos, sonrisas y miradas que alimentaron las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Esta vez, el reencuentro ocurrió en vivo y desde el comienzo tuvo un tono distendido. "¿Dónde está Carina?", preguntó Leuco, mientras una mano apareció en escena antes de que la cámara mostrara a su exnovia. "Ahhhhh, era verdad, bienvenida Sofi Martínez, qué linda que está", lanzó el conductor, seguido de un abrazo entre ambos.

La periodista reconoció que estaba algo nerviosa porque no conocía del todo la dinámica del programa. "Gracias, estoy un poco nerviosa, ¿vos?", le respondió a Leuco, quien se mostró dispuesto a acompañarla durante la jornada. Además, destacó todo lo que tenían preparado para el público y celebró especialmente tenerla como compañera: "Todo tiene La peña de morfi, y hoy esta dupla de conducción, que estoy muy contento de que estés acá, me encanta". Después sumó, entre risas: "Y además invitados increíbles, yo creo que vino por ellos, no por mí".

Sofi Martínez y Diego Leuco en "La Peña de Morfi". (Foto: Captura Telefe).

La historia entre ambos comenzó en 2022, cuando los intercambios en redes sociales dejaron de parecer simples gestos entre colegas. Tras ser expuestos por Juariu, confirmaron el romance y comenzaron una relación que incluyó convivencia, viajes y apariciones compartidas en televisión. Sin embargo, a fines de 2023 decidieron separarse por las dificultades para compatibilizar sus compromisos laborales.

"A veces, a pesar del amor, hay que encontrarle la vuelta, estamos en ese momento. Nos amamos mucho, estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos, y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo", había explicado Leuco en "LAM". Más tarde, Martínez también destacó el cariño que todavía los unía. Ahora, sus sucesivos encuentros volvieron a ponerlos bajo la lupa.