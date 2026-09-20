Dolores Fonzi y Mercedes Morán exhibieron chaquetas de "Las Malvinas son argentinas" en el Festival de San Sebastián: el video

Actrices y actores argentinos dijeron presente este fin de semana en la edición número 74 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en la ciudad vasca. Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez acudieron al evento para acompañar la presentación de "Mis muertos tristes", la nueva producción de Pablo Larraín; y en su paso por la alfombra roja, exhibieron chaquetas con la leyenda de "Las Malvinas son Argentinas".

Días antes, Lali Espósito lució una remera blanca con la misma consigna, en un gesto que llamó la atención de las cámaras. La tipografía con la que fue escrita fue un guiño hacia la bandera que desplegaron los futbolistas de la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Incluso, en conferencia de prensa, la artista explicó que había una iniciativa solidaria destinada a veteranos de la Guerra de Malvinas de Tigre.

Lali Espósito también lució una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

Fonzi, Morán, Flechner y Álvarez caminaron juntas por la alfombra roja con kimonos intervenidos en tonos oscuros, celestes, blancos y marrones. Cada una combinó la prenda con un conjunto diferente, pero lo importante fue la inscripción que lucieron al final del recorrido.

Las cuatro avanzaron frente a las cámaras en un espacio rodeado por edificios, banderas y carteles del festival. En un momento dado, las actrices giraron al mismo tiempo y dejaron ver la parte de atrás de las chaquetas, que contenía la frase "Las Malvinas son argentinas", acompañada por la silueta de las islas, el mar y franjas en celeste y blanco.

Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez lucieron chaquetas de "Las Malvinas son argentinas" en el Festival de San Sebastián. (Captura de video).

De esta forma, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez pusieron en agenda cultural el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas que la Argentina le realiza a Reino Unido desde hace décadas.