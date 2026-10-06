El Chato Prada se enteró de la infidelidad de Lourdes Sánchez por un tercero: "Le llegó una foto..."

En medio de la escandalosa separación de Lourdes Sánchez y Pablo "Chato" Prada, salieron a la luz nuevos detalles sobre la supuesta infidelidad por parte de la bailarina. Según una versión, el productor se enteró del presunto engaño mediante un tercero que le envió una foto comprometedora de su pareja junto a Francisco Liotta Hernández.

Después de 16 años, Lourdes y Chato le pusieron punto final a su relación, fruto de la cual tuvieron a Valentín, su hijo de 10 años. Enseguida, saltó el rumor de que ella le habría sido infiel con un rugbier de 27 años y uno de los dueños del Hotel Marriott de Corrientes.

Juan Etchegoyen proporcionó más información al respecto en "Metro Live" (Radio Mitre). "El lugar clave fue el carnaval de Corrientes", señaló el conductor como primer dato fundamental para entender esta historia.

Y profundizó: "Una persona vio a Lourdes Sánchez y Francisco Liotta. A mí no me hablan de una foto dándose un beso, pero sí de una imagen que habría llegado al poder de Chato Prada y que los mostraba muy cercanos".

Francisco Liotta Hernández, el joven rugbier con que Lourdes Sánchez le habría sido infiel a Chato Prada.

"Él empieza a desconfiar y a sospechar a partir del carnaval de Corrientes", remarcó Etchegoyen, quien indicó que el director artístico y programador de América TV "se indignó bastante" en ese momento.

Sobre el comienzo del vínculo amoroso entre Lourdes Sánchez y Francisco Liotta, recalcó: "La relación habría empezado en febrero. No van dos meses ni tampoco tres. Carnaval de febrero habría empezado todo".

Por otro lado, el comunicador contó cómo se encontraría el joven rugbier al ver que su nombre está en boca de los medios: "Está muy triste, a tal punto que estuvo toda la mañana llorando. La familia Liotta es una familia importante en Corrientes, que no sabe de escándalos y tiene un perfil muy bajo".

Y cerró con un dato alertador para Lourdes Sánchez, quien se desempeña como directora del Instituto de Cultura de Corrientes: "Tendría los días contados como funcionaria en la provincia. A raíz de este escándalo, la cúpula estaría evaluando la posibilidad de que ya no ocupe el lugar que ocupa por todo esto que se armó".