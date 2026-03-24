El comentario de Manuel de "Gran Hermano" sobre la salida de Kennys Palacios que reavivó los rumores de "arreglo": "Ya sabía que..."

Con el estreno de "Gran Hermano: Generación Dorada" y el ingreso de figuras del espectáculo, el fútbol e internet a la casa, empezaron a circular versiones sobre posibles "acomodos" entre los participantes. Lejos de calmarse las aguas, tras el regreso de Andrea del Boca y la eliminación de Kennys Palacios, Manuel Ibero lanzó un comentario que generó revuelo y reavivó las sospechas en redes sociales.

La salida del estilista y amigo de Wanda Nara descolocó al grupo. Adentro nadie entendía cómo había sido elegido, dado que otros jugadores tenían un perfil más confrontativo. Lo que ignoraban es que esta votación era positiva: la eliminación se definió por menos votos a favor y eso alimentó la especulación entre los concursantes.

Manuel Ibero fue uno de los primeros en dar su versión. Hablando con Lola Tomaszeuski, deslizó que la salida "estaba arreglada": "Kennys ya sabía que se iba desde hace una semana. No es casual que se cumpla justo un mes", afirmó en voz baja, sembrando dudas sobre la transparencia del juego.

En redes, los fanáticos explotaron. Algunos lo criticaron duramente, tildándolo de "hueco", "acomodado" y "payaso". Otros aprovecharon para reforzar la teoría de que el reality podría estar armado. Comentarios como "Es obvio" y "Es muy trucho esto" se multiplicaron durante la noche.

No es la primera vez que Manuel realiza este tipo de insinuaciones. En ediciones anteriores, la producción intervino con advertencias a los participantes por hacer comentarios sobre supuestos arreglos. Ahora, el público se pregunta si "Gran Hermano" tomará medidas nuevamente o dejará que la polémica siga creciendo dentro de la casa.