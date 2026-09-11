El desagradable gesto de la China Suárez con Martín Cirio en un camarín: "La destrozó..."

Eugenia "la China" Suárez volvió a ser noticia, aunque está vez por un hecho de su pasado reciente. Según trascendió recién ahora, la actriz protagonizó un polémico episodio durante una jornada de grabación que dejó sin palabras a todos los que estaban presentes en el lugar. Resulta que la mediática se encontró con una foto de Martín Cirio que estaba colocada en el camarín que ocupaba, lo que habría desatado un gesto desagradable de su parte.

Al aire de su ciclo "Primicias Ya" (América TV), Marina Calabró reveló que la China "rompió" la imagen del youtuber, también conocido como "La Faraona", delante de todos. El suceso se remonta a un año atrás, cuando la artista fue entrevistada por Mario Pergolini para promocionar su serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" (Disne+).

De acuerdo con lo explicado por la periodista, la fotografía formaba parte de la decoración del camarín y tenía una particular historia detrás. El propio Martín Cirio la había bautizado "Tatiana", un nombre que utilizaba con tono de humor para referirse a la postal.

El "destrozo" de la foto causó sorpresa entre los presentes, que no esperaban que la actriz tuviese esa reacción al cruzársela en su camino. De hecho, la imagen del "coach espiritual" de "Popstars" llevaba un tiempo colocada en el camarín tras su visita a "Otro día perdido" y era reconocida por quienes habitualmente frecuentaban el espacio.

Lo curioso es que, si bien el episodio rápidamente habría comenzado a comentarse entre quienes estaban en el lugar, no trascendió públicamente lo sucedido ni mucho menos qué motivó exactamente el comportamiento de la China.

Cabe recordar que la China Suárez y Martín Cirio pasaron de tener buena onda a estar fuertemente enfrentados, no solo en el plano mediático, sino también en el judicial. Todo comenzó por el apodo de "Tatiana", mismo nombre que el de la fotografía, que le había puesto el influencer a la actriz tras haber sido intimado con carta documento a dejar de mencionarla.