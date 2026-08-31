El dolor de la mamá de Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: "Sigo llorando..."

Hay noticias que trascienden cualquier resultado, camiseta o competencia. El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro definitivo de la Selección Argentina fue una de ellas: en cuestión de minutos, la noticia generó una enorme repercusión y dejó sin palabras no solo al mundo del fútbol, sino también a millones de personas que acompañaron al capitán durante dos décadas.

La despedida también tuvo un fuerte impacto puertas adentro de la familia. Mientras todavía se multiplicaban las reacciones por la decisión del rosarino, Celia Cuccittini, su mamá, habló sobre el difícil momento que atraviesan y dejó en claro que, pese a que conocían la determinación de su hijo, las emociones resultaron inevitables.

En una comunicación por WhatsApp con Adrián Pallares para "Intrusos", por América TV, Celia compartió unas sentidas palabras en las que quedaron expuestos el dolor, el orgullo y el deseo de que Lionel pueda transitar esta nueva etapa de la mejor manera.

La emoción de Celia después de la decisión de su hijo

La mamá de Messi reconoció que la familia ya conocía la decisión que finalmente hizo pública el capitán argentino. Sin embargo, saber que ese momento iba a llegar no hizo que resultara menos doloroso.

"Los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz", expresó Celia.

Con pocas palabras, dejó al descubierto el costado más íntimo de una decisión que para millones de argentinos representa el final de una era, pero que para la familia significa acompañar a Lionel en un cambio trascendental de su vida.

Después de 20 años con la camiseta de la Selección Argentina, el futbolista decidió ponerle punto final a una etapa que incluyó momentos de enorme presión, frustraciones, consagraciones y una conexión única con el público.

%uD83E%uDD79 LA PALABRA DE CELIA MESSI CON "INTRUSOS": "TODA LA FAMILIA ESTÁ MUY TRISTE"



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Una despedida atravesada por el recuerdo de Jorge Messi

La determinación de Lionel también llegó en un momento especialmente sensible para su familia. En agosto murió Jorge Messi, el papá del futbolista, y su ausencia aparece inevitablemente ligada a esta nueva etapa.

El propio Lionel hizo referencia a su padre al explicar su decisión de alejarse definitivamente de la Selección. Para Celia, además, existe una coincidencia que vuelve todavía más movilizante este momento.

La mamá del capitán recordó una frase que Jorge solía repetir y que, después de la decisión de su hijo, adquirió un significado diferente.

"El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?'. Y pasó todo junto, increíble", contó.

La frase resume una coincidencia dolorosa para la familia: el fallecimiento de Jorge y el cierre de una etapa que durante años formó parte de la vida cotidiana de Lionel.

Dos décadas que quedan para siempre

La relación entre Messi y la Selección Argentina atravesó buena parte de su carrera profesional. Desde sus primeros partidos hasta la conquista de los títulos más importantes, el vínculo con la camiseta celeste y blanca estuvo marcado por una enorme expectativa.

Su despedida generó una reacción inmediata en distintos ámbitos porque Messi dejó de ser únicamente una figura del fútbol argentino para convertirse en un símbolo reconocido en todo el mundo.

Por eso, la noticia impactó incluso a personas alejadas del deporte. Para muchos, el anuncio significó el cierre de una etapa que acompañó a varias generaciones.

Una familia que también despide una etapa

Mientras el público procesa la decisión del capitán, su familia atraviesa el momento desde un lugar completamente diferente. Para Celia, detrás del futbolista que durante años representó a la Argentina existe simplemente su hijo.

Por eso, sus lágrimas y su pedido de que pueda ser feliz mostraron el costado más humano de una noticia que conmovió a millones.

El recuerdo de Jorge, además, atraviesa esta despedida y convierte el final de la etapa de Messi con la Selección en un momento todavía más especial para los suyos.

El adiós de Messi también se siente en su familia

La frase de Celia sintetizó en pocas palabras lo que significa este momento para la familia: "Sigo llorando".

Aunque conocían la decisión y pudieron acompañar a Lionel durante el proceso, hacerla pública convirtió el final en una realidad inevitable. Después de 20 años, la camiseta de la Selección Argentina deja de formar parte de su presente y pasa a ocupar un lugar definitivo en su historia.

Y mientras el mundo del fútbol comienza a pensar cómo será la Selección sin su capitán, en la intimidad de su familia el deseo parece mucho más sencillo: que Lionel encuentre tranquilidad, disfrute de lo que viene y, por encima de todo, sea feliz.