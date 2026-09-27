El drama de Alejandro Fantino, lejos de la TV y con rumbo incierto: "No me llaman más de la tele..."

Además del debut de Wanda Nara en cines, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) analizó el presente profesional de Alejandro Fantino, quien este sábado cumplió 55 años y no atraviesa un buen momento laboral. Sucede que el conductor y periodista reveló en una entrevista que ya no recibe propuestas para trabajar en televisión.

"El drama de Alejandro Fantino. 'No me llaman de la tele'", decían las placas rojas que leyeron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en el ciclo de espectáculos que se emite cada fin de semana.

En una entrevista con Emiliano Coroniti en "Coroniti Cocina", Fantino sorprendió con una fuerte revelación: "No tengo ofertas de tele, no me han llamado más de la tele".

Y ahondó en su situación asegurando que se debe a una determinación que él mismo tomó: "Yo decidí no trabajar más en los lugares donde no me siento bien. En Neura, que es mi canal, hago mi programa a la tarde, entrevisto y disfruto".

"Eso es todo lo que estoy haciendo y por ahí va", señaló el presentador televisivo, quien mencionó que le han dicho que "no" a propuestas que hizo para la pantalla chica, como la de hacer un programa con tinte filosófico.

También opinó sobre a qué piensa que se deben las nulas propuestas para trabajar en la tevé. "Tal vez no me llamaron de la tele porque ya no soy de la tele", enfatizó.

En esa línea, Alejandro Fantino lanzó otra frase llamativa en tono preocupado: "No tengo territorio para estar porque en YouTube tampoco tengo unos números como los de Luzu u Olga, y no me llaman de la tele". "Estoy navegando", definió su situación actual.