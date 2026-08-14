El drama de Flor Cabrera por tener que cerrar su local de ropa: "Hay una falta de apoyo a la industria nacional..."

Florencia Cabrera, conocida por su paso por "Gran Hermano" y su posterior carrera tanto como influencer en los medios, atravesaba un presente incierto. La diseñadora, que se consolidó en el ambiente del espectáculo, transitaba un momento crítico con su emprendimiento textil. Esta semana, la noticia sobre el cierre de su local de ropa sacudió a sus seguidores, pero el verdadero impacto se conoció cuando la ex participante del reality se sentó frente a las cámaras de Crónica TV para contar con lujo de detalles el drama que padece su familia.

La noticia del cierre la sorprendió a todos, pero para Flor Cabrera era una decisión que venía meditando hace tiempo. Luego de compartir un video en redes sociales donde anunció la liquidación de su local "Kavré", la emprendedora decidió profundizar en el móvil de Crónica TV.

Con la voz entrecortada, expresó: "A mí me mata el corazón porque ayer me veían emocionarme en las redes sociales. Ese emprendimiento yo lo empecé en el fondo de la casa de mi papá". La diseñadora, que solía reinventarse y salir adelante, confesó que la situación la superó.

Al consultarle sobre el origen del problema, Flor fue contundente. La baja en las ventas y los costos dolarizados la dejaron sin margen de maniobra. Reveló que el alquiler del local en el barrio de Flores ronda los 2500 dólares mensuales y que adeuda varios meses. "Hoy no damos más. El alquiler en dólares existe, una llave en Flores...", explicó.

También detalló el esfuerzo que implica mantener el negocio: "Tenés tres o cuatro meses de no sé, 2.500 dólares más o menos de alquiler nada más". En un intento por sostener el comercio, llegó a trabajar sin sacar sueldo: "Ir todos los días a laburar por amor al arte porque no estábamos sacando un mango... Ya no se puede, no vamos más".

Uno de los momentos más crudos de la entrevista ocurrió cuando Flor habló de su padre, con quien construyó el local hace diez años. "Yo veo a mi viejo con 60 y pico de años y me parte el corazón", confesó. La diseñadora criticó duramente la falta de herramientas para los pequeños empresarios.

"Siento que hay una falta de apoyo a lo que sería la industria nacional y me duele, porque no es que tenemos ni una línea de crédito para decir: 'Bueno, comprás una máquina, hacés esto'", sentenció. En ese sentido, cuestionó la idea de "reinventarse" como una solución simple, especialmente para alguien de la edad de su padre.

Finalmente, la ex "Gran Hermano" se refirió a las críticas que suelen recibir los comerciantes textiles en redes sociales sobre los precios. Con el objetivo de transparentar la situación, explicó los márgenes de ganancia. "Tenemos remeras en 9.000 pesos. Siempre tuvimos esos precios y de ganancia en una remera de 9.000 pesos tenés 1.000 o 1.500 pesos", calculó.

Visiblemente afectada, agregó: "A mí cuando hay gente que bardea la industria textil o todo el proceso, o te dicen: 'Ah, bajen el precio de esa remera...', te angustia, porque decís: está hablando una persona ignorante que no entiende nada del tema".

Pese a la tristeza, Flor Cabrera no pierde la esperanza de seguir adelante, aunque el camino se vea cuesta arriba. Aseguró que seguirá emprendiendo, aunque no sabe en qué ni cómo. El cierre de "Kavré" representa el fin de una etapa llena de sacrificio, pero también el inicio de un nuevo desafío en un país que, según su experiencia, no facilita el camino para quienes apuestan a la producción nacional.