El extraño hábito nocturno de Oriana Sabatini que desconcierta a Paulo Dybala: "Está cuestionándose si..."

Dormir puede convertirse en un momento de lo más extraño cuando aparecen conductas que la persona ni siquiera registra mientras ocurren.

Eso fue justamente lo que contó Oriana Sabatini durante una charla en "Sería increíble", donde reveló un particular hábito que tiene mientras duerme y que más de una vez desconcertó a Paulo Dybala.

El particular hábito de Oriana Sabatini mientras duerme

Todo comenzó cuando Oriana aclaró que existe una diferencia entre lo que le sucede y el sonambulismo. "No soy sonámbula", explicó durante la conversación.

Sin embargo, inmediatamente sorprendió a los integrantes del ciclo al revelar qué ocurre durante sus sueños: "Pero yo me río mientras sueño".

La situación puede parecer divertida para ella, pero no necesariamente genera la misma reacción en Paulo Dybala. De hecho, Sabatini contó que el futbolista llegó a despertarse en plena madrugada por escucharla reír.

"Le ha pasado a mi pobre marido que, de repente, se despierta con mis carcajadas a la mitad de la noche", relató.

La insólita escena que vivió Paulo Dybala

Oriana reconoció que el contexto puede hacer que la situación resulte todavía más inquietante. "Claro, ni hablar si son las tres de la mañana", señaló.

Después recordó especialmente una de las situaciones que protagonizó mientras dormía y que, según contó, dejó a Paulo bastante impresionado.

"Me acuerdo de que esta historia la tengo muy presente porque quedó medio traumado Paulo. Se despierta, yo no sé si es que estaba hablando o me estaba riendo, pero, de repente, él se gira en la cama y yo estaba sentada", relató Sabatini.

La escena no terminó ahí. La artista explicó que permanecía sentada con los ojos cerrados y orientada hacia un sector de la habitación.

"Hacia donde yo estaba mirando había como la entrada a un pasillo. Y yo estaba sentada con los ojos cerrados, apuntando al pasillo", continuó.

La imagen fue suficiente para generar nuevas risas en el programa, mientras Oriana consideraba que Paulo probablemente la reconoció en ese momento.

"Creo que él me reconoció en ese momento", comentó la artista.

Por qué Oriana quiere que Paulo la grabe mientras duerme

A pesar de las situaciones que puede generar, Sabatini también siente curiosidad por saber qué hace o qué dice mientras está dormida. Por eso, incluso le pide a Dybala que intente registrar esos episodios.

"Yo siempre le digo que grabe y que me hable, a ver qué digo. Yo quiero saber", explicó.

El problema aparece justamente en el momento en que Paulo logra despertarse y comprende qué está sucediendo. Según contó Oriana, cuando él intenta buscar el teléfono para registrar la situación, muchas veces el episodio ya terminó.

De esa manera, nunca consigue tener una prueba de lo que ocurre mientras ella está dormida.

La reacción de Paulo Dybala durante la madrugada

La propia Oriana se encargó de ponerle humor a la situación y contó qué cree que pasa por la cabeza de su marido cuando se encuentra con esas escenas.

"Él en ese momento está cuestionándose si me deja o si continúa con la locura", lanzó entre risas.

Aunque para ella se trata de una anécdota divertida, Sabatini reconoció que entiende perfectamente que alguien pueda asustarse si se despierta en plena madrugada y encuentra a su pareja riéndose mientras permanece sentada con los ojos cerrados.

"A mí me divierte, pero yo entiendo que la gente normal, si se te está riendo alguien en la cama, miras el celular, son las 3.30 de la mañana... Es un mal viaje, me parece", explicó.

"Todo da miedo a la noche", la frase de Oriana Sabatini

La artista también reflexionó sobre cómo cambia la percepción de determinadas situaciones cuando ocurren durante la noche.

"Todo da miedo a la noche", afirmó durante la charla.

La frase funcionó como cierre perfecto para una anécdota que combinó humor, sorpresa y una situación bastante particular dentro de la intimidad de la pareja.

El curioso hábito que sorprendió a Paulo Dybala

Así, Oriana Sabatini volvió a compartir un aspecto poco conocido de su vida cotidiana y reveló una conducta que ella misma encuentra divertida, pero que para Paulo Dybala puede convertirse en una escena desconcertante cuando ocurre durante la madrugada.

Entre risas, la artista contó cómo una simple noche de sueño puede transformarse en una situación inesperada para quien está a su lado, especialmente cuando las carcajadas, los sueños y una escena fuera de lo común aparecen al mismo tiempo