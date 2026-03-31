El contundente discurso de Julieta Zylberberg tras ser galardonada en los Premios Ace: "Este momento siniestro de país..."

Julieta Zylberberg fue premiada en los Premios ACE 2026 como Mejor Actriz Solista por su papel en el unipersonal de reconocimiento internacional "Prima Facie", dirigida por la gran Andrea Garrote. La obra trata una de las temáticas que más preocupan a las mujeres, los delitos sexuales. En ese contexto, la galardonada, tuvo un discurso filoso apuntando contra el desfinanciamiento en las políticas actuales en materia de género a nivel nacional.

La pieza teatral desembarcó en la cartelera porteña precedida por un éxito mundial en Broadway y Londres. El texto, que profundiza en la cruda temática de los delitos sexuales y las fallas del sistema judicial, caló hondo en el jurado y en el público desde su estreno. En medio de una danza de nombres que incluía a grandes leyendas del teatro nacional, la galardonada logró imponerse con una interpretación que muchos calificaron como "necesaria" en este contexto social.

El filoso discurso de Julieta Zylberberg al ganar en los Premios Ace. (Foto: Instagram @juli_zylberberg).

La parte más explosiva de la noche llegó cuando Julieta Zylberberg decidió no callarse nada y dedicó su premio a las víctimas de violencia, cargando duramente contra el recorte en las políticas de género a nivel nacional. "Lo que pasa con la obra es muy especial porque tender lazos y puentes es lo único que nos va a mantener a flote en este momento siniestro de nuestro país", expresó la artista sin pelos en la lengua.

La actriz ganadora dejó claro que el teatro le sirve de trinchera y su compromiso va mucho más allá de la ficción. "La historia habla de distintas violencias a las que estamos expuestas las mujeres, como institucional o personal. Ahora que nos quieren quitar derechos que habíamos adquirido cerrando organismos, poder ponerle voz a esto es muy importante", disparó Zylberberg ante una platea que estalló en aplausos.

Actualmente, Julieta Zylberberg se prepara para continuar con las últimas funciones de esta obra que ya es un fenómeno de culto en el histórico Teatro Picadero, mientras las repercusiones de sus palabras siguen rebotando en las redes sociales. Por su parte, la Asociación de Cronistas del Espectáculo celebró una entrega que, a pesar de los momentos de tensión política, reafirmó la vigencia del teatro como el último refugio de la libre expresión.