El inmenso gesto de Lali Espósito en San Sebastián: llegó a la gala con una remera de Las Malvinas Argentinas

Lali Espósito cambió por unas horas su faceta musical por el cine y ya está en el Festival de San Sebastián, donde este domingo presentará oficialmente "Glaxo", la nueva película de Benjamín Naishtat. Su llegada a la ciudad vasca tuvo un detalle que rápidamente llamó la atención: la cantante eligió una remera blanca con la frase "Las Malvinas son argentinas". La elección no resulta aislada, ya que en los últimos meses la consigna volvió a ocupar un lugar central tras la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Para sus primeras apariciones en la previa del festival, Espósito eligió un look de impronta rockera: anteojos negros, blazer oversized del mismo color, botas altas acordonadas y, debajo, la remera con la frase . Además de posar para las fotos, la intérprete de "No me importa" firmó autógrafos y se sacó selfies con los fans que la esperaban en el lugar.

En los últimos meses, la consigna ganó fuerza después de que Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros integrantes del plantel desplegaran una bandera con esa misma frase durante los festejos en Atlanta. La imagen recorrió el mundo y Lali fue una de las figuras que la compartió entonces en sus redes sociales.

La llegada de Lali a España se produce en un año particularmente fuerte para su carrera. Después de los cinco Vélez agotados que ofreció durante 2025, en junio hizo por primera vez dos conciertos en River Plate y el próximo 26 de septiembre regresará al Monumental por tercera vez, en el cierre de la gira de "No vayas a atender cuando el demonio llama".

En medio de esa agenda musical, Espósito volvió también a concentrarse en su faceta como actriz. "Glaxo", dirigida y escrita por Benjamín Naishtat y basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, tuvo hace pocos días su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y ahora llega a San Sebastián para competir en la Sección Oficial.