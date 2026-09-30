El inquietante posteo de Maxi Ghione horas antes de ser detenido: "Se vienen tiempos difíciles"

Un día antes de ser detenido en Santa Fe, Maxi Ghione compartió en sus redes sociales un extenso mensaje dirigido a su hijo Juan, de 20 años, fruto de su relación con la actriz Ana Carolina Valsagna. El texto, con alusiones a "tiempos difíciles", a quienes buscan hacer daño y a la justicia, pasó a ser leído de otra manera después de que se conociera la causa en su contra.

El actor fue detenido el 29 de septiembre tras la denuncia de un hombre que lo acusa de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Hasta el momento, Ghione no hizo declaraciones públicas sobre el caso.

Qué decía la carta

"Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que, acechando, viven abajo de tu cama", comenzaba la publicación.

Luego, el actor hizo una mención a sus padres para transmitirle tranquilidad a su hijo sobre cómo enfrentaría los problemas que, según dejó entrever, estaba atravesando: "No te preocupes por mí, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo".

"El daño no tiene límites"

La frase que hoy concentra la atención llegó después. Sin dar nombres ni detalles, Ghione anticipó un escenario de conflicto: "Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites". Y agregó: "Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde".

En otro tramo, le pidió a su hijo que se mantuviera al margen: "No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír". El cierre fue un pedido de confianza: "Te pido solamente una cosa, confiá en mí. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá".

Las referencias a la codicia, a quienes "se interpongan" en su camino y a la posibilidad de un daño abrieron interrogantes entre sus seguidores. Sin embargo, el posteo no mencionaba de forma explícita la denuncia ni los hechos investigados, y no hay información pública que permita vincular directamente esas palabras con el expediente.

La causa

La investigación se inició a partir de la denuncia de un trabajador sexual que asegura haber sido contactado para ir a la vivienda del actor en Lehmann, donde, según su relato, habría sido retenido contra su voluntad y amenazado.

El fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Sunchales, ordenó un allanamiento en esa casa, que se realizó el martes y terminó con la detención de Ghione. La Justicia deberá determinar si hay elementos para avanzar con una imputación formal.

Tras conocerse la noticia, el abogado del actor señaló que Ghione no tiene antecedentes penales y que recibió la denuncia con sorpresa.