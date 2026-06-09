El romántico reencuentro entre Brian Sarmiento y Danelik tras la eliminación en "Gran Hermano": el video

A poco de su regreso a "Gran Hermano Generación Dorada" mediante el "Golden Ticket", Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Telefe. El exfutbolista perdió la pulseada en el versus telefónico con Franco Zunino, con quien estaba fuertemente enemistado y disputándose la alianza con Yanina Zilli. Tras su salida, el exparticipante se reencontró con Danelik Galazan, protagonizando un romántico momento en el estudio.

"No se tomen las cosas de manera personal, que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad. Les tengo mucho cariño y esto fue algo increíble que necesitaba. Vine para poder hacer que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo; cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina", fueron las palabras de despedida de Brian.

Brian Sarmiento y Danelik Star se conocieron en "Gran Hermano Generación Dorada".

Tras cruzar la puerta principal con su valija en mano, Brian Sarmiento se subió al auto que lo transportó hasta el estudio de "Gran Hermano Generación Dorada". Allí lo esperaba Santiago del Moro, exparticipantes, seres queridos y, por supuesto, Danelik Galazan.

En su entrada entre aplausos y gritos, el exfutbolista vio a Danelik en la tribuna y corrió directo a abrazarla. Con los brazos abiertos, el exdeportista la levantó del suelo y giró con ella sobre su eje, mientras se dan un tierno beso.

Cabe recordar que el amor entre Danelik y Brian nació en la casa de "Gran Hermano" y siguió tras la salida de ambos del reality de Telefe. Si bien ambos hablaron del cariño que se tienen, fue la tiktoker quien contó que ya tuvieron intimidad bajo las sábanas, aunque todavía no hay rótulo para esta relación incipiente.