El show sorpresa en la despedida de Messi era la reunión del Grupo Cali con Sergio Torres, ídolos de Messi: tras el abrupto final, le dedicaron un mensaje a Leo

El martes por la noche se realizó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Luego de 21 años luciendo los colores de la bandera nacional, el capitán decidió retirarse y el país le preparó una celebración que intentó estar a la altura de su carrera, con un operativo especial que incluyó distintos números artísticos a lo largo de la noche. La velada incluyó varios shows musicales, como el de La Sole. Entre ellos estaba pactada la presentación del Grupo Cali, que se juntó con su cantante original, Sergio Torres, tras muchos años. Era especial, por tratarse de uno de los artistas preferidos de Messi dentro del género tropical. Sin embargo, ese show finalmente no se concretó sobre el escenario del Monumental.

Pese a la cancelación de la presentación, el posteo de Torres en redes sociales no faltó al término de la jornada. El cantante compartió un extenso mensaje de agradecimiento dirigido al capitán, en el que hizo referencia a la oportunidad que había tenido de participar del cierre de la celebración, más allá de que su show específico no se haya llevado a cabo como estaba previsto.

"Gracias, Leo, por la oportunidad de cerrar mi show despidiéndote en tu último partido con la Selección Argentina. Un momento que voy a guardar para siempre en mi corazón", escribió Torres en la publicación, en la que remarcó el valor simbólico de haber estado presente en esa fecha particular para el fútbol argentino.





El mensaje continuó con palabras de reconocimiento hacia la trayectoria del capitán, en las que el cantante repasó el impacto que Messi tuvo en el plano emocional del país durante más de dos décadas: "Gracias por tantas alegrías, por hacernos tan felices y por llevar nuestra bandera a lo más alto. Nos regalaste sueños, emociones y un orgullo que nunca vamos a olvidar".

Torres cerró su publicación con una despedida personal hacia el futbolista, en un tono similar al de otros mensajes que circularon durante esa jornada entre distintas figuras públicas: "¡Gracias, capitán, por tanto! Que Dios te bendiga siempre".

Junto al mensaje, el cantante compartió una fotografía del encuentro personal que mantuvo con Messi en el predio del estadio. En la imagen, ambos posan juntos en lo que parece ser una zona interna del Monumental, con el capitán vestido con la ropa de entrenamiento de la Selección y una mochila con el escudo de la AFA.

Mientras se formaba el pasillo de jugadores, con la intención de que Messi se retire del campo de juego en medio de una ovación y acompañado por su esposa y sus tres hijos, comenzó a sonar "Amor de Chat", pero el sonido se cortó y la fiesta terminó de manera inesperada .

"Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor", informó la cuenta oficial del grupo. El comunicado atribuyó lo ocurrido a "cuestiones relacionadas con la organización" y remarcó que se trató de una situación ajena a los músicos.

"Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos", escribieron en el posteo que hicieron en las redes explicando lo sucedido.

El texto cerró con una aclaración sobre las responsabilidades por la cancelación: "Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre".