El sodero cordobés reconquistó a Sofi Martínez y le hace competencia a Diego Leuco: "Quedaron cosas pendientes..."

Sofí Martínez parece estar entre un viejo amor y uno nuevo. En medio de rumores de reconciliación con Diego Leuco, la periodista deportiva se reencontró con el sodero cordobés, Federico Pobluchenco, con quien la "shippearon" en su momento durante la previa de un partido de Belgrano. De regreso a Córdoba por trabajo, a Sofi la fueron a buscar al aeropuerto y el video del reencuentro causó furor.

El domingo pasado se disputó el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes, cuyo resultado fue de 0-1 a favor de "El Pirata". Para cubrir en campo ese evento deportivo, Sofi viajó a la provincia, donde fue sorprendida por el joven.

"Supe que venías a Córdoba y dije: 'Tengo que venir'", fue lo primero que le dijo el joven a Martínez, quien no salía del asombro. Y lanzó una pícara frase que puso nerviosa a la periodista: "Quedaron cosas pendientes de decirte, pero fuera de cámara te las puedo decir".

A pesar de ser fanático de Belgrano, Fede Pobluchenco se ofreció a llevarla en su auto a ella y su equipo hacia la cancha del rival. Incluso, le abrió la puerta en un gesto de caballerosidad.

El sodero cordobés y fanático de Belgrano que conquistó a Sofi Martínez. (Instagram/@fedepobluchenco).

Dentro del coche, la conversación se puso más íntima. "Básicamente, yo te encaré a vos. Te fuiste un poco al mazo, la verdad ", le recriminó Sofi Martínez. A lo que Fede redobló la apuesta: "Sí, sí. Y yo medio que arrugué un poco, pero bueno, acá estoy".

El sodero cordobés, que se la jugó para remontar aquel primer encuentro, le explicó a Sofi que aquella vez en que se conocieron estaba saliendo de una relación, por lo que era demasiado pronto para volver a abrirse al amor.

Aprovechando el tema de charla, el joven le hizo un comentario bien directo a la periodista deportiva: "Capaz que medio incómodo, ¿no? Pero yo pensé que habías vuelto también con tu ex". "Mirá vos, Fede", reaccionó Martínez, quien no aclaró su estado sentimental con el conductor de "La Peña de Morfi", pero que le pareció bien que le haga preguntas al hueso.

Finalmente, el reencuentro entre Fede Pobluchenco y Sofi Martínez terminó con un tierno saludo de despedida. "Ojalá gane Belgrano ahora. Me encantó verte nuevamente", reconoció él, mientras ella le agradeció por recibirla en el aeropuerto y alcanzarla con el auto a su destino.