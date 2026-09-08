El tenso cruce de el Turco García y Mariela Prieto tras su reconciliación: "Te vas a tener que acostumbrar..."

Tras las versiones que hablaban de un distanciamiento entre Mariela Prieto y Claudio "El Turco" García, la pareja volvió a mostrarse unida y confirmó su reconciliación. A pesar de que todo parecía marchar bien, este lunes la ex "Gran Hermano" y el exfutbolista protagonizaron un fuerte cruce al aire de "Cortá por Lozano".

La bailarina y modelo fue invitada al ciclo de Vero Lozano y aprovechó que su marido estaba en comunicación telefónica para hacerle varias preguntas sobre su paso por "Gran Hermano: Generación Dorada". El intercambio comenzó con algunas dudas sobre lo que él había pensado durante su estadía.

"¿Te puedo hacer un par de preguntas?", le consultó Mariela. Luego fue directo al punto: "¿Creías que me gustaba Emanuel? ¿En algún momento dudaste de eso? ¿Sí o no?". Ante la respuesta de García, la mediática insistió: "Bueno, vos creías que era real entonces, como creyó la mayoría de la gente".

El exfutbolista recordó el impacto que había tenido su esposa dentro del reality y respondió: "De 10 millones, no sé. Fuiste de tendencia más que Messi. Imaginate". Pero el tono cambió cuando Prieto planteó una discusión sobre los límites y la manera de mostrarse dentro de una pareja: "¿No tenemos los mismos derechos?".

El Turco García y Mariela Prieto tras su salida de "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @marielaprieto).

La conversación avanzó hacia distintas situaciones que habían ocurrido en la casa. Mariela recordó que siempre había dejado en claro que estaba casada y preguntó: "Si tantas veces yo dije en la casa que eras mi marido, te pedí disculpas, ¿qué fue lo que te afectó?". García fue contundente: "Verme en otra postura".

Frente a eso, Prieto defendió su personalidad y pidió que su marido comprenda que esa faceta también es parte de ella. "Claro, pero vos tenés que entender o te vas a tener que acostumbrar que esa soy yo", sostuvo. Luego explicó que muchas de sus actitudes formaban parte del espectáculo y lanzó: "Yo soy esto. Soy extrovertida, soy sexy y no se puede sacar de foco si es un amigo, si es un hombre o no".

Mariela Prieto en "Cortá por Lozano". (Foto: Captura Telefe).

La mediática reconoció que podía haber cruzado algún límite y recordó que ya había pedido disculpas. Sin embargo, El Turco aclaró cuál era, para él, el verdadero motivo de la incomodidad: "No es por eso, no es la disculpa, es lo que hablaban de vos que no me gustaba".

De esta manera, el matrimonio volvió a quedar en el centro de la escena. Sin embargo, todavía resta saber si Prieto y García lograrán dejar atrás las diferencias y sostener esta nueva etapa juntos, o si el cruce televisivo puso en duda su reconciliación.