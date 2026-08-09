El tenso cruce de Pampita con Yanina Latorre en "PH: Podemos Hablar" por su separación de Pico Monaco: "Los medios arruinaron mi relación..."

Sin dudas, el regreso de "PH: Podemos Hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff, dio de qué hablar. Además del momento de tensión que se vivió cuando La Joaqui habló de su separación de Luck Ra y rompió en llanto, otra de las escenas más comentadas de la noche fue el cruce entre Carolina "Pampita" Ardohain, quien habría cobrado por ir al ciclo, y Yanina Latorre.

La discusión comenzó cuando la modelo recordó su relación con Juan "Pico" Mónaco y aseguró que la exposición mediática tuvo un papel determinante en la ruptura. "Yo creo que terminé mi relación con Pico Mónaco por culpa de la prensa, por cómo lo mediático estaba siendo con esa relación. La estaban arruinando los medios", expresó.

Pampita fue todavía más contundente al explicar cómo vive el asedio periodístico cuando está en pareja. "Si los medios se ensañan pueden arruinar una relación. A veces no te dan el espacio para que uno pueda estar bien". Sus palabras generaron la inmediata respuesta de Yanina Latorre, quien defendió el trabajo de los periodistas de espectáculos.

"Entiendo el enojo, pero a veces nos echan la culpa a nosotros cuando la cosa es de ellos", retrucó la conductora de "SQP". Sin embargo, Ardohain mantuvo su postura y comparó la presencia de la prensa en una relación con un problema que crece con el tiempo. "A veces arruinan las cosas. Llegaron a hartar. Hay una cosa extra que en una pareja normal no pasa. Es como un grano en la relación, que a veces jode tanto que empieza a salir el pus", disparó.

Lejos de dar marcha atrás, la modelo reafirmó su mirada sobre el tema. "Lo mediático puede arruinar una relación". Latorre, por su parte, eligió bajar la intensidad del intercambio sin cambiar de opinión: "No comparto, pero te la tomo", concluyó.