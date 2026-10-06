El terrible audio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Vas a terminar como John Lennon..."

Mientras avanza la causa judicial y Joaquín Levinton continúa con sus compromisos laborales con Turf y "Es mi sueño" (El Trece), se conoció un terrible audio de Paula, la denunciante del cantante. En estado de desequilibrio, la mujer amenazó de muerte al músico y le advirtió que terminaría como John Lennon.

La grabación de voz fue reproducida en "El diario de Mariana", el ciclo que conduce Mariana Fabbiani en América TV. Allí contaron que Joaquín recibió el mensaje en 2023 y se lo había reenviado a un amigo. Después de borrarlo del celular, el cantante pudo recuperar el audio y en el presente es una de las pruebas que presentó para demostrar su inocencia.

"¡Atendeme el teléfono, hijo de re mil put*! Te juro que te voy a arruinar la vida, hijo de re mil put*. Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos. Vas a terminar como John Lennon, hijo de put*. Te voy a matar yo misma con mis propias manos", lo amenazó Paula, entre gritos y llanto.

Tras escuchar ese terrible audio, Guido Záffora hizo hincapié en la amenaza de muerte y en que la mujer sabe la dirección del domicilio de Joaquín Levinton, remarcando la gravedad de la situación.

Por su parte, Martín Candalaft afirmó que, pese a las amenazas, el cantante decidió no denunciarla porque no quiere que parezca un "contraataque" tras la denuncia de abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica que ella inició en su contra hace unos días.

No obstante, según contaron en el programa, la defensa de Joaquín Levinton pediría "medidas de protección" para resguardar la integridad física del artista.