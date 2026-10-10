Por un test de alcoholemia: cómo conoció Lourdes Sánchez a su amante, el rugbier que rompió su pareja con el Chato Prada

Lourdes Sánchez habló del primer cruce con Fran Liotta, el joven rugbier que quedó en el centro de su ruptura con el Chato Prada. Según contó, todo arrancó con un episodio que la dejó sin auto y que, en apariencia, nada tenía de romántico.

La bailarina y el productor cerraron una relación de 16 años y con un hijo en común. Enseguida apareció el nombre del rugbier y, según trascendió, la sospecha del Chato nació a partir de la foto comprometedora que le habría llegado por un tercero y lo hizo desconfiar. Después, la propia Lourdes relató cómo reaccionó el productor tras descubrir la presunta infidelidad.

En plena emisión de "Puro Show", la panelista Fernanda Iglesias puso sobre la mesa, en una conversación con Lourdes, un episodio que hasta entonces no ocupaba un lugar central en la historia. La periodista planteó: "Me dijeron que después de lo que pasó con el control de alcoholemia te alquilaste un departamento en la torre del Marriott y Liotta fue el que te lo mostró".

Lourdes Sánchez contó cómo conoció a Fran Liotta, el joven que quedó en el centro de su separación del Chato Prada.

Lourdes no esquivó el tema. Confirmó que el contacto existió y lo ubicó en una etapa muy puntual de su vida: "Fue por ese período de dos meses que no tenía auto, nada más", sentenció la bailarina para explicar el contexto en el que Liotta le mostró la propiedad que luego ocupó durante un tiempo.

Ese período sin vehículo nació a mediados de mayo de 2026, cuando la bailarina dio positivo en un control de alcoholemia después de asistir a un brindis. Le retuvieron el auto y debió afrontar una multa. Fueron dos meses de reorganizar traslados y rutinas, y en ese marco terminó conociendo al hombre que, tiempo después, quedaría asociado a su separación.

Ese hombre es Liotta, de 27 años, oriundo de Corrientes, vinculado al rugby y al rubro hotelero. Según trascendió, su nombre aparece ligado al desarrollo del Hotel Marriott de esa ciudad. Una gestión inmobiliaria que, en principio, no tenía ninguna connotación sentimental pasó a leerse con otros ojos cuando el nombre del joven quedó pegado a la ruptura de la bailarina y el productor.

Pero esta no es la única versión que se dio a conocer. Según el conductor Juan Etchegoyen en "Metro Live" (Radio Mitre), la relación habría empezado en el carnaval de febrero, meses antes del episodio del control. Lourdes, por su parte, dejó sin fecha el momento en que el vínculo pasó de ocasional a algo más.