El último adiós a María Rosa Fugazot: familiares y amigos despidieron a la actriz

En las últimas horas, una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo: la muerte de María Rosa Fugazot. Luego de los mensajes de despedida que inundaron las redes sociales y del conmovedor homenaje que le dedicó Moria Casán al aire de su programa, este martes familiares, colegas y amigos se reunieron para darle el último adiós a la querida actriz.

La actriz falleció a los 83 años en su departamento del barrio porteño de Palermo. Según trascendió, personal del SAME constató el deceso durante la noche del domingo en la vivienda donde residía. En paralelo, la Justicia inició las actuaciones correspondientes para establecer las causas de su muerte.

La despedida se llevó a cabo durante las primeras horas del martes en el barrio porteño de Palermo, donde numerosas figuras del ambiente artístico se acercaron para acompañar a sus seres queridos en medio de un momento cargado de emoción. La partida de la intérprete generó un fuerte impacto entre quienes compartieron con ella escenarios, estudios de televisión y proyectos a lo largo de décadas.

Entre los presentes estuvieron Gustavo Sofovich, Fede Bal, Nora Cárpena y Belén Giménez, viuda de René Bertrand, el hijo de la actriz fallecido en 2025. Cada uno de ellos recordó con cariño a Fugazot y destacó tanto su trayectoria profesional como las cualidades humanas que la convirtieron en una persona muy querida dentro del medio.

María Rosa Fugazot y su hijo, René Bertrand.

La noticia de su fallecimiento llegó menos de un año después de la muerte de René, una pérdida que, según trascendió, había golpeado profundamente a la artista. Esa situación hizo que la despedida estuviera atravesada por una sensibilidad especial entre familiares y allegados.

Con una extensa carrera en teatro, televisión, cine y comedia, María Rosa Fugazot dejó una marca imborrable en la cultura argentina. Por eso, durante la ceremonia no faltaron las muestras de afecto, los recuerdos compartidos y el reconocimiento a una figura que supo ganarse el respeto y el cariño de varias generaciones.

El último adiós a María Rosa Fugazot

El último adiós a María Rosa Fugazot. (Foto: Crónica/ Pablo Villan).

El último adiós a María Rosa Fugazot. (Foto: Crónica/ Pablo Villan).

El último adiós a María Rosa Fugazot. (Foto: Crónica/ Pablo Villan).

El último adiós a María Rosa Fugazot. (Foto: Crónica/ Pablo Villan).

El último adiós a María Rosa Fugazot. (Foto: Crónica/ Pablo Villan).

El último adiós a María Rosa Fugazot. (Foto: Crónica/ Pablo Villan).

El último adiós a María Rosa Fugazot. (Foto: Crónica/ Pablo Villan).

El último adiós a María Rosa Fugazot. (Foto: Crónica/ Pablo Villan).