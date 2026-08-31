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Emanuel Noir fue visto con Sofía Clerici y estallaron los rumores de romance: el video

Una reciente aparición de la modelo con el cantante generó todo tipo de especulaciones. En medio de las versiones, surgieron nuevos detalles sobre el vínculo. ¡Mirá el video, en la nota!

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En medio de un importante presente personal por su embarazo, Sofía Clerici volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En las últimas horas se conocieron imágenes de la modelo junto a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, y rápidamente surgieron rumores de romance.

El video fue difundido este lunes por Pochi de "Gossipeame" durante "Puro Show", por El Trece. Según explicó la panelista, Clerici y Noir habrían compartido un almuerzo en un restaurante de Nordelta. Sin embargo, aclaró que el encuentro no ocurrió recientemente, sino durante mayo.

"Estaban llegando a un restaurante en Nordelta. Entraron y los llevaron a una parte que es privada", contó Pochi, al revelar los detalles que le hicieron llegar. Luego precisó: "Esto fue en mayo, ella después se fue a Miami". Al retirarse, según su relato, cada uno habría tomado un camino distinto: "Se fue cada uno por su lado, él se fue solo en su auto".

La panelista, además, encontró otro dato al revisar las redes sociales del vocalista de Ke Personajes. Allí observó varios "me gusta" de Clerici en sus publicaciones y señaló: "Ya desde fines de año pasado ella le likeaba los posteos". Estos elementos alimentaron las especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos.

La foto de Sofia Clerici y Emanuel Noir. (Foto: Instagram/ @gossipeame).
La foto de Sofia Clerici y Emanuel Noir. (Foto: Instagram/ @gossipeame).

Mientras tanto, Sofía atraviesa una etapa muy especial con la llegada de su primer bebé. En los últimos días utilizó sus redes para contar detalles sobre el proceso que realizó en Estados Unidos y explicó que decidió ser madre soltera luego de no encontrar al hombre que considerara indicado para compartir ese proyecto.

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