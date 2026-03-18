Emily Ceco reveló la perturbadora actitud de su exmarido en el juicio: "Se pegaba trompadas..."

"Love is Blind Argentina", el reality de Netflix, estuvo en el ojo de la tormenta por la denuncia por violencia de género y privación de la libertad que Emily Ceco presentó contra Santiago Martínez, ambos exparticipantes del programa. Luego de que la joven de 24 años rompiera el silencio en los medios y revelara escalofriantes detalles sobre la agresión que sufrió, salieron a la luz mensajes que el empresario le envió tras el ataque. Todo llevó a un juicio que tendrá su veredicto y sentencia el próximo miércoles. Pero el calvario de Emily continúa, y en las últimas horas narró cómo se comportaba el acusado frente a ella cuando declaraba durante el proceso judicial.

En una entrevista desgarradora con "La mañana con Moria" (El Trece), la joven contó lo que vivió en la última audiencia, donde tuvo que enfrentar cara a cara a su agresor. Mientras ella intentaba relatar los hechos delante de los jueces, Santiago Martínez reaccionaba de una manera violenta contra sí mismo. "Me han dicho que él, mientras yo declaraba, se estrujaba las manos, se mordía la boca, se rasguñaba las piernas, se pegaba trompadas", reveló Emily con la voz quebrada. La imagen conmocionó al estudio y a la conductora Moria Casán, que no salía de su asombro.

Lo más perturbador del relato llegó cuando Emily confesó lo que le pasaba por la cabeza al ver esas reacciones. "Es horrible porque me hace pensar que hasta en el momento que yo estaba contando mi verdad delante de los jueces, él en ese momento se hubiese levantado y me hubiese pegado", aseguró. Federico Seeber, uno de los panelistas, le preguntó si realmente creía que su exmarido habría sido capaz de golpearla incluso en esa situación, con la Justicia de por medio. La respuesta de Emily fue cortante y sin dudas: "Juro que sí".

Amalia Díaz Guiñazú quiso saber más sobre la salud mental del acusado y Emily reveló detalles escalofriantes de los peritajes psiquiátricos. "Él llevó su perito de parte y dijo que era una persona neurótica, carente de empatía, que no podía controlar sus emociones, más cuando estaba enojado. Que era una persona falta de cariño y de sentir culpa de lo que siente", explicó la joven.

La panelista no dudó en señalar un patrón típico de estos casos: "Cuando las cámaras estaban prendidas, no parecía. Sin embargo, después, cuando se apagaban las luces, empezó el infierno. Es la descripción de un psicópata". Emily asintió y agregó que hasta el perito de parte, que tendría que haber declarado a favor de Martínez, terminó pintando un retrato terrible de su personalidad.

Días atrás, Emily también se había sentado con Karina Mazzocco en "A la Tarde" (América TV) para hablar del tema. Allí contó lo difícil que es atravesar este proceso y sostener la acusación. "Bien, estoy pasando un momento muy duro. Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo", confesó. También reveló un detalle cruel de la causa: la juzgaron por cómo iba vestida a las audiencias. "Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho de eso, porque hasta me juzgaron por eso", dijo indignada. Algunos llegaron a decir que estaba "demasiado arreglada para la situación", como si su aspecto tuviera algo que ver con la gravedad de la denuncia.

La madre de Emily, que la acompañó en el piso de "La mañana con Moria", confirmó la versión y se mostró furiosa con los que minimizan el caso de su hija. Emily también se animó a contar el miedo paralizante que sintió al momento de denunciar. "Por supuesto tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar", recordó.

Tanto era el terror que esperó el momento justo para hacer la denuncia y escapó de su casa sin avisar, refugiándose donde su hermana. Cuando juntó coraje para contarle a sus padres, fue de noche y con la cara maquillada para que no le vieran los moretones. "Me maquillé toda y fui de noche para que cuando me recibieran no vieran bien la cara", reveló.

Ahora, a días del veredicto, Emily espera que la Justicia le crea y que todo este sufrimiento sirva para algo. El miércoles será un día clave, no solo para ella, sino para todas las víctimas que necesitan ver que denunciar vale la pena. Mientras tanto, sigue firme, peleando y mostrando la cara, aunque duela.