Emily Ceco rompió el silencio tras la condena a Santiago Martínez: "Por fin voy a tener paz..."

El calvario terminó para Emily Ceco, y su pareja ya está en la cárcel. Tras la denuncia por violencia de género y privación de la libertad que Emily Ceco presentó contra Santiago Martínez, ambos exparticipantes del programa "Love is Blind Argentina" de Netflix, todo llevó a un juicio breve pero intenso. Luego de que Emily narrara cómo se comportaba el acusado frente a ella cuando declaraba durante el proceso judicial, finalmente el miércoles 25 de marzo al mediodía se conoció el veredicto y Martínez recibió una sentencia ejemplar. Minutos después, Emily habló con la prensa y contó cómo finalmente siente que se hizo justicia.

La sentencia cayó como un balde de agua fría para el entorno del condenado, pero para Emily fue el cierre de una herida que tardó años en empezar a cicatrizar. Se retiró del tribunal junto a su abogado Roberto Castillo y, antes de atender a los medios, hizo una parada simbólica: se acercó a la figura de la virgen para agradecer. "No lo puedo creer, siento que se terminó. No quiero festejar pero por fin voy a tener paz, me va a costar mucho", dijo con la voz entrecortada.

En su descargo, la víctima no quiso quedarse solo con su historia y aprovechó para nombrar a las otras mujeres que sufrieron el mismo infierno. "Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina y por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron", sostuvo. Un reconocimiento que visibiliza una red de violencia que durante mucho tiempo permaneció en las sombras.

La primera vez que Emily Ceco habló sobre la denuncia a Santiago Martínez

Pero a pesar de la condena, Emily dejó en claro que la tranquilidad tiene fecha de vencimiento. Su peor miedo ahora es el día en que él recupere la libertad. "Esta sentencia es bastante reparadora, son 15 años de paz, no sé qué va a pasar cuando él salga, pero espero que la Justicia me acompañe cuando salga. Intentó matarme cuando yo le di todo de mí, no sé qué puede llegar a hacer conmigo después de 15 años en prisión", confesó.

Uno de los momentos más crudos del relato llegó cuando describió lo que pasaba en la sala durante el juicio. "Fue bastante feo porque se escuchaba a la madre riéndose mientras yo declaraba. Quiero estar en paz y no volver a tener contacto con esa gente. La primera vez que lo vi a Santiago después de mucho tiempo hoy de refilón, cuando se daba la sentencia. Me empezó a temblar todo el cuerpo, tenía muchísimo miedo. En su declaración me pidió disculpas a mí y a mi familia y dijo que todavía me amaba", detalló.

La réplica de su familia no se hizo esperar. Frente a esas palabras, el hermano de Emily saltó con una respuesta que retumbó en la sala. "Mi hermano lo frenó en seco y le dijo: ‘De tanto que la amabas casi la matas. La cagaste a trompadas, cagón'", contó sobre la reacción de su familia a la declaración de Santiago. Con esa imagen, Emily cerró su testimonio, convencida de que hoy, por fin, empieza a respirar.