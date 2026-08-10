Emotivos mensajes de destacados artistas colombianos brindando apoyo a su país tras el terremoto

Los reconocidos artistas Shakira, Maluma, Carlos Vives, Camilo, Sebastián Yatra y Manuel Turizo expresaron públicamente su solidaridad con el pueblo colombiano tras el trágico terremoto en Colombia de magnitud 7,4.

El sismo, que afectó severamente a ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, dejó un saldo preliminar de más de un centenar de fallecidos y generó una ola de conmoción en el ambiente cultural.

Mensajes de aliento y llamados a la unidad nacional

A través de sus redes sociales, los referentes de la música internacional manifestaron su dolor y enviaron mensajes de respaldo a las víctimas del movimiento telúrico.

En su cuenta de Instagram, Shakira compartió unas palabras dirigidas a sus compatriotas: "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible".

Por su parte, Carlos Vives instó al cuidado mutuo en medio de la tragedia: "Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas. Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida".

Compromiso para canalizar ayuda humanitaria

Además del apoyo emocional, varios músicos se pusieron a disposición para organizar la entrega de asistencia en las zonas destruidas.

Maluma remarcó su voluntad de colaborar con los damnificados: "Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas. Vamos Colombia. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".

En la misma línea, Camilo relató el impacto personal de la noticia y habilitó sus canales directos para recibir información de emergencia: "Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor. Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos. Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción! Los amo".

Por último, Sebastián Yatra expresó que los colombianos están "más juntos que nunca en estos momentos".

Mientras que Manuel Turizo reafirmó su compromiso afirmando estar "pendiente de todas las formas en las que podamos ayudar".