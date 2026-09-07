Ernestina Pais: la Justicia cerró la causa por su muerte y se conoció el resultado de la investigación

A dos meses de la muerte de Ernestina Pais, la Justicia finalizó la investigación por el choque con el Tren de la Costa que terminó con su vida. Luego de recibir los resultados de las distintas pericias, la fiscal Carolina Asprella resolvió cerrar la causa al considerar que se trató de un accidente.

El expediente se había iniciado el 26 de junio, cuando la formación ferroviaria impactó contra el Honda City en el que circulaba la periodista. El episodio ocurrió en el cruce a nivel de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, y Pais fue la única víctima fatal.

Uno de los últimos estudios pendientes era la pericia accidentológica, que debía determinar si existía alguna falla en el vehículo. El informe descartó desperfectos mecánicos y tampoco encontró participación de otras personas. Las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia y el resto de los análisis reforzaron la hipótesis del accidente.

La secuencia quedó registrada por una cámara municipal y ocurrió cerca de las 19:25. En la grabación se observa cómo las barreras ya estaban bajas y otro automóvil cruza en infracción. Después aparece el vehículo de Pais, que intenta atravesar el paso esquivando las vallas. El tren termina impactando de lleno sobre el sector del conductor.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente.

La autopsia determinó que la periodista falleció por un traumatismo de cráneo grave provocado durante el choque. También presentó una laceración hepática y una "contusión esplénica". Por otra parte, los análisis toxicológicos realizados sobre muestras de sangre y orina dieron negativo para alcohol y drogas.

Con todos esos elementos incorporados al expediente, Asprella concluyó que no había elementos para sostener otra hipótesis y dio por finalizadas las actuaciones. De esta manera, la investigación judicial quedó cerrada dos meses después del trágico episodio que terminó con la vida de la reconocida periodista.