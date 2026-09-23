"Es mi sueño": el Puma Rodríguez destrozó una canción de Turf y Joaquín Levinton lo cruzó en vivo

Además de los momentos de tensión y emoción que se viven con cada presentación, "Es mi sueño" también suele convertirse en escenario de divertidas escenas. Este miércoles, los protagonistas de una particular "perlita" fueron José Luis "El Puma" Rodríguez y Joaquín Levinton, luego de que el cantante venezolano destrozara una canción de Turf frente al propio autor.

Todo comenzó cuando Leticia Brédice y Ramiro Geiler interpretaron su versión de "Loco un poco", uno de los grandes éxitos de la banda. Tras la presentación, Jimena Barón quiso conocer la opinión del Puma, quien no dudó en dar su veredicto sobre el tema.

"Es fierita, liviana, no se puede desarrollar mucho la voz", lanzó el artista. A pocos centímetros, Levinton observaba la situación en silencio hasta que decidió intervenir y, mientras señalaba a Jimena, aclaró: "Es suya".

Al darse cuenta de lo que acababa de decir, el Puma intentó suavizar su comentario: "La maté, pero bueno... es ligerita, sin peso quiero decir, no mala". Sin revelar todavía que él era el autor, Levinton respondió con humor: "Cómo eres... ella hizo esa canción con mucho sentimiento".

Los comentarios de el Puma Rodríguez generaron la risa de sus compañeros. (Foto: Captura El Trece).

Finalmente, le hicieron saber al cantante que Joaquín era el creador del tema. Sin saber demasiado cómo salir de la situación, el Puma buscó darle otra interpretación a sus palabras: "Bueno, pero si es tuya la canción se parece a ti... en el fondo tiene una cosita profunda".

La inesperada situación provocó las carcajadas de todos los presentes en el estudio. El líder de Turf, lejos de dejar pasar la oportunidad, cerró el momento con otra ocurrencia dirigida al Puma: "Bueno, ya está. Andá Puma. El que canta agarrense de las manos".