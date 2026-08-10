"Es Mi Sueño": El Trece confirmó los famosos que serán parte de la segunda temporada

Mientras la primera temporada de "Es Mi Sueño" se encuentra en su recta final, la producción de El Trece ultima detalles para la segunda edición del ciclo de canto, esta vez con famosos. Tras varias especulaciones, desde el canal confirmaron quiénes serán las figuras que se animarán al gran desafío y acompañarán a Guido Kaczka.

A través de un video en sus redes sociales, el canal del solcito dio a conocer a las figuras que serán parte de esta nueva etapa: Guillermo Andino, Manu Lozano, Natalia Pastorutti, Jonás Gutiérrez, Dante Ortega, Viviana Saccone, Leticia Brédice, Miguel Ángel Rodríguez, Antonio Occhiato, Barbie Simons, Leo Ferro, Emilia Attias e Iván Ramírez.

Según adelantó La Pavada, una de las grandes novedades estará en el comienzo de la competencia. Cada famoso tendrá la posibilidad de cantar junto a diferentes participantes hasta descubrir con quién logra la mejor química sobre el escenario. Recién después de esa instancia se definirán las duplas que continuarán en carrera por el título.

En tanto, y tal como anunció la sección del Diario Crónica, la propuesta contará con un jurado de importantes figuras de la música y el espectáculo. Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton, José Luis "El Puma" Rodríguez y Ángela Leiva serán los encargados de evaluar las performances.

Con Guido Kaczka nuevamente al frente, el ciclo buscará combinar talento, historias personales y personajes conocidos para renovar la competencia. Las grabaciones comenzaron esta semana y, según lo previsto, la segunda temporada de "Es Mi Sueño" llegará a la pantalla de El Trece el miércoles 19 de agosto.