Escándalo con Coty Romero y Romina Uhrig tras una supuesta traición: "Estuvo con mis dos exparejas..."

Coti Romero y Romina Uhrig, ambas exparticipantes de "Gran Hermano 2022", protagonizaron un picante cruce en las últimas horas. Luego de que la exdiputada mandara a su excompañera al psiquiatra, la correntina redobló la apuesta al exponer que ella estuvo con dos de sus exparejas, Alexis "Conejo" Quiroga y Nacho Castañares.

El enfrentamiento comenzó después de que Coti decidiera respaldar a Zoe Bogach tras su desvinculación de Telefe. La influencer aseguró que, durante su paso por el stream de "GH", la producción de Telefe le prohibió hablar mal de su excompañera o hacer gestos negativos sobre ella. Incluso, atribuyó esa "protección" a la relación de Romina con Martín Borrillo, productor general del reality.

Romina le contesto a Coty romero, la mando al psiquiatra y aclaro que le pidieron que deje de hablar de su vida privada, no de ella pic.twitter.com/sJ8TeJv2A5 — nom0leste (@nom0leste) September 30, 2026

En "La Linterna" (Bondi Live), Romina Uhrig decidió responder a esas versiones. "Desde que salimos de Gran Hermano habla constantemente de mí. Inventa cosas y no se hace cargo. Me gustaría que me lo diga en la cara porque cuando la crucé a Coti, bajaba la cabeza", disparó.

Según explicó la exhermanita, la indicación de Telefe no estaba relacionada solamente con ella, sino con todos los exparticipantes y personas ajenas a la competencia que se estaba desarrollando en ese momento.

En ese entonces, Romina lanzó una fuerte frase contra la correntina: "Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí". Y apuntó contra Zoe Bogach y Coti Romero: "Todo esto es por envidia y maldad, porque no tienen vida propia. Todo lo que digan ustedes, la gente mala, no me afecta ni me llega".

El contraataque de Coti Romero a Romina Uhrig

Al aire de "Resumido" (Luzu TV), Coti redobló la apuesta contra Romina, reflotando hechos del pasado que habían derivado en el llamado de atención que había recibido por parte de Telefe.

"Ella conoce a mis exparejas porque estuvo con ambos. Estuvo con el Conejo cuando él estaba conmigo, estuvo con Nacho antes de que estuviera conmigo", reveló sin filtro, dejando sin palabras a sus compañeros

Acto seguido, la ex "GH" confirmó que Alexis "Conejo" Quiroga la engañó con Romina Uhrig: "Sí (me hizo cornuda con ella)". "Y eso fue lo que yo había contado. O sea, yo básicamente nunca hablé mal de ella, simplemente conté algo que hizo. Si eso te hace quedar mal, es porque realmente accionaste mal vos, qué sé yo", cerró, tajante.