Esteban Lamothe se casa con Débora Nishimoto y sorprendió con un detalle: "Chiquito..."

Esteban Lamothe confirmó su casamiento con Débora Nishimoto y reveló que la boda será en diciembre. El actor fue abordado por el móvil de "LAM" y, aunque intentó esquivar el tema, terminó dando detalles de la celebración. Entre risas y respuestas ambiguas, dejó en claro que atraviesa un gran momento personal y que el gran paso ya está en marcha junto a la actriz. La noticia sorprendió a sus seguidores, que esperaban alguna confirmación oficial desde hace semanas.

La escena tuvo lugar cuando el cronista del programa de América lo interceptó y le lanzó la pregunta directa. "¿En diciembre qué tenés que hacer? ¿Nos vas a invitar a tu casamiento?", le consultaron. Lamothe, fiel a su estilo, intentó desviar la atención con humor: "¿A dónde? No, ¿qué casamiento chicos, please!". Sin embargo, la insistencia del periodista pudo más y el actor terminó reconociendo la noticia, aunque sin dar demasiados precisiones.

"Fue en ese ida y vuelta cuando Lamothe bajó la guardia y soltó: "No voy a hacer ninguna declaración... estoy contento, muy feliz, sí. Y Débora también, contenta". Con esas palabras, el actor confirmó lo que muchos sospechaban: el casamiento con Nishimoto ya tiene fecha y los preparativos avanzan. La pareja, que mantiene un perfil bajo, eligió no hacer un anuncio formal y dejar que los rumores se confirmaran con el correr de los días.

A lo largo de la charla, Lamothe dejó entrever que la celebración será pequeña y reservada, muy lejos de los grandes eventos que suelen organizar las figuras del espectáculo. "¿Muchos invitados o va a ser más íntimo, más tranqui tal vez?", le preguntaron. El actor respondió entre risas y algo nervioso: "Chiquito". Con esa sola palabra, dejó claro que la boda tendrá un perfil íntimo, con familiares y amigos cercanos como únicos testigos.

Aunque intentó desviar la atención sobre la fecha exacta y los detalles del evento, Lamothe no ocultó su alegría por el momento que atraviesa junto a Nishimoto. "Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos", reflexionó tras la insistencia del cronista. Esa frase resume el espíritu de la pareja, que prefiere disfrutar de cada etapa sin apuros y sin la presión de las cámaras.

La historia de amor entre Lamothe y Nishimoto comenzó en un rodaje. Se conocieron trabajando juntos en la exitosa serie "Envidiosa" y desde entonces fueron avanzando en su relación.

Lo que empezó como una relación laboral se transformó en un vínculo sólido que hoy los encuentra planeando su boda. En el ida y vuelta con el programa de América, el actor dijo sobre la boda: "No voy a hablar más del tema, la semana que viene por ahí te las contesto con precisión", y luego cerró: "Estoy feliz, muy feliz. De verdad. Muy contento, muy feliz".

El anuncio del casamiento de Lamothe y Nishimoto se suma a una lista de bodas que sacuden al mundo del espectáculo argentino. La pareja, que supo construir un vínculo lejos de los flashes, ahora se prepara para dar un paso más. La elección de una ceremonia íntima habla de un estilo de vida que prioriza lo afectivo por sobre lo mediático.

Mientras los fans esperan más detalles, el actor ya dejó en claro que lo importante no es la magnitud del evento, sino el amor que lo sostiene. La noticia, lejos de agotar el interés, generó aún más expectativa por conocer cómo será ese día tan especial para ambos.



