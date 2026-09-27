Esteban Pérez fue denunciado por una vecina por hostigamiento: la palabra del actor de "Rebelde Way" y "Floricienta"

En las últimas horas se conoció que el actor Esteban Pérez quedó envuelto en un conflicto judicial luego de que una vecina de su edificio lo denunciara por un supuesto episodio de hostigamiento. Tras la repercusión del caso, el artista, que fue parte de "Rebelde Way", "Rincón de Luz" y "Floricienta", rompió el silencio y se refirió al enfrentamiento que mantiene con la residente.

Según trascendió en "LAM", el conflicto no sería reciente y también habría involucrado a otras mujeres que viven solas en el edificio. De acuerdo con lo expuesto en el programa, Pérez se habría acercado en distintas oportunidades a reclamar por ruidos molestos y, en uno de esos episodios, una de las residentes decidió presentar una denuncia por la manera en que el actor se habría dirigido hacia ella. La presentación judicial que trascendió tiene fecha de febrero de este año.

De acuerdo con el relato de la mujer, habría escuchado golpes provenientes del departamento del artista y, minutos más tarde, Pérez se habría acercado hasta su puerta para reclamarle por los ruidos. "Él bajó a tocarle la puerta de manera muy violenta y le pegaba patadas a la puerta. Lo que sucede es que en el edificio todos dicen que de la nada él se la agarra con las mujeres que viven solas y que no le gusta que haya mujeres solas en el edificio. Después él hostiga y amenaza a las vecinas diciéndoles que hacen ruidos molestos", relató Pepe Ochoa en el programa de Ángel de Brito.

La denuncia contra Esteban Pérez.

La palabra de Esteban Pérez

Ante la consulta del ciclo, el intérprete aseguró que no tenía conocimiento de una presentación formal en su contra. "¿Una denuncia? No. No lo sé. No me llegó nada. Me estoy enterando por vos", respondió cuando un movilero lo encontró en las inmediaciones de su domicilio y le preguntó por la situación.

Lejos de negar que existe una disputa, Pérez reconoció que atraviesa un enfrentamiento con una residente del inmueble. "Tengo problemas con una vecina. Es muy problemática. Tiene problemas con los vecinos, con la administración", sostuvo. Además, recordó un episodio que habría ocurrido tiempo atrás y que involucró las bicicletas de él y de su hija.

Según relató, la mujer habría arrojado ambos rodados desde dos pisos de altura. Al referirse a ese hecho, el actor lo calificó como un "brote medio psicótico". De todos modos, evitó extenderse sobre el tema y señaló que prefiere mantener el asunto dentro de los canales correspondientes para no generar una escalada.

Más tarde, Pérez también se comunicó con la periodista Carolina Molinari y volvió a remarcar que no recibió ninguna notificación. "Si hay una denuncia, que desconozco, que curse el camino legal, entonces responderé en ese ámbito", expresó. Además, planteó una posible salida al conflicto a través del consorcio: "Me da mucha pena que se incomode al resto de mis vecinos que me conocen hace 25 años". Por ahora, ambas partes sostienen versiones diferentes sobre lo ocurrido.